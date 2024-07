Santé : un numéro de sécurité sociale plus accessible pour les étudiants calédoniens

Partager :

L'accès au numéro de sécurité social métropolitain est désormais plus simple. Les étudiants calédoniens, en partance pour l'Hexagone, peuvent obtenir leur sésame pour la carte vitale en 15 jours à 3 semaines au lieu d'un an auparavant. Une annonce faite le 15 juillet par la Cafat et le gouvernement.

Après des années d’attente et de négociations, Xavier Martin le directeur général de la Cafat et Isabelle Champmoreau vice-présidente du gouvernement en charge de l'enseignement ont annoncé lundi la résolution de l'obtention du numéro de sécurité sociale pour les étudiants calédoniens. 800 à 100 étudiants concernés En effet, désormais, les futurs étudiants peuvent obtenir leur numéro auprès de la Cafat, à Nouméa. Un précieux sésame qui permet d’accéder plus facilement aux services de santé, aux prestations sociales, aux allocations logement à une activité professionnelle. Une initiative qui va concerner entre 800 et 1000 jeunes qui s’envoleront pour Paris prochainement. "La procédure est très simple, il télécharge le formulaire de demande d'immatriculation, avec une copie de la pièce d'identité et l'extrait d'acte de naissance, il envoie ce dossier à la Cafat. Le délai devrait être de 15 jours à 3 semaines. Ensuite, l'étudiant devra se déplacer physiquement", explique Xavier Martin, le directeur général de la Cafat. Un délai qui passe de 1 an à 15 jours Les étudiants qui poursuivront en septembre prochain leurs études dans l'Hexagone seront les premiers à obtenir le numéro d'identification au répertoire (NIR), autrement dit le précieux numéro de la sécurité sociale. Jusqu'à présent, les Calédoniens avaient dû patienter au moins un an pour obtenir la carte Vitale sur place, et obtenir les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Ce numéro de sécurité sociale est attribué à vie mais il ne sera plus actif si l'étudiant, de retour à Nouméa, n'a pas recours aux prestations hexagonales pendant cinq ans. Les candidats éligibles au dispositif cadres-avenir sont aussi bénéficiaires de cette nouvelle procédure.

En savoir plus : Toutes les informations pratiques pour obtenir le numéro de sécurité social sont accessibles ici : https://www.cafat.nc/demandez-numero-securite-sociale/

