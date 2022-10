Scolarité : 5 points à savoir sur les examens en Nouvelle-Calédonie

Plus que quelques semaines pour les élèves calédoniens avant les examens de fin d’année. Le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie a annoncé, ce mercredi, le calendrier des épreuves pour 2022.

Noémie Dutertre •

Bac, brevet, BTS ... Du 26 octobre au 14 décembre, les candidats se succéderont aux différents épreuves des examens de fin d'année. Retour en 5 points sur leur déroulement.

1 Les dates

Dès les 26, 27 et 28 octobre, les élèves des bacs généraux et technologiques commenceront leurs épreuves ! Le fameux examen de philosophie se déroulera le 28 novembre et le grand oral, le 30 novembre. Comme chaque année, le brevet fermera la saison, les 13 et 14 décembre. Entre ces deux dates, les BTS, épreuves anticipées, CAP et bacs professionnels verront leurs candidats défiler. Résultats attendus entre le 9 et le 20 décembre, notamment ceux du bac général et technologique, le mercredi 14 décembre à 14 heures.

2 12 500 candidats

Ils seront environ 12 500 candidats, tous examens confondus, à plancher pendant cette fin d’année. Parmi eux, 3 800 élèves de 3e pour le brevet et 3 300 élèves de terminale pour les bacs général, technologique et professionnel. Depuis 2021, le nombre de candidats est en baisse de 6%. Une conséquence directe des nombreux départs du Caillou pendant le Covid et du vieillissement de la population.

A noter que pour les filières général, technologique et professionnel, 53 % des candidats inscrits sont des filles.

3 Année transitoire pour le bac général et technologique

L’année 2022 est une année transitoire qui précède la mise en place des ajustements du baccalauréat général et technologique pour la session 2023. Pour cette année, les résultats obtenus par les élèves pendant leur classe de première ne sont pas remis en cause, soit 40% de contrôle continu et 60% de contrôle terminal.

4 Le grand oral

Pour les voies générales et technologiques, les élèves de terminale présentent un grand oral. Une nouveauté depuis 2021 ! Il fait partie des 5 épreuves finales du baccalauréat et compte tout de même pour un coefficient 10 au bac général, et coefficient 14 au bac technologique.

5 Aménagement pour les élèves en situation de handicap

Pour la session 2022, quelques dizaines de candidats sont concernés par des aménagements des conditions d’examen en Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent, par exemple, bénéficier d'un temps d'épreuve majoré, d'une assistance humaine, l’utilisation d’outils informatiques adaptés ou encore, pour les candidats malvoyants, d'un agrandissement des sujets. Il est également possible, pour ces élèves, de demander la conservation pendant 5 ans des notes de leur choix obtenues à l'examen.

