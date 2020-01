Se mobiliser pour aider les enfants malades

À l'image de nombreuses organisations laïques, le Lions Sport Action se mobilise pour récolter des fonds, en soutien aux enfants atteints de leucémie et de cancer. Plongée dans les coulisses du bénévolat.

Un million de francs

Depuis dix-sept ans, Robert Miné, membre de la commission golf du Lions Club Nouméa, sollicite l'association sportive du club de golf de Tina, pour récolter des fonds destinés aux enfants et adolescents atteints de cancer et de leucémie. Il est bénévole au sein du Lions Sport Action, mais aussi au cœur de quatre autres associations. L'équivalent d'un plein temps, que l’homme engagé prend à cœur. « On s’engage pour des causes et la cause du Lionnisme c’est une bonne cause. On s’engage aussi pour soi, le fait de donner ça nous fait du bien aussi », lance-t-il.Voile, golf, tennis ou encore sports hippiques, les bénévoles de LISA étendent leurs champs d’actions auprès de nombreux clubs et associations. Au golf de Tina, le tournoi organisé chaque année permet de récolter près de 400 000 francs cfp. « Je pense que c’est un esprit parce que l’on sait tous à quel point c’est compliqué de gérer une association et de trouver des fonds. Aujourd’hui pour le secteur privé c’est plus compliqué donc on se sert les coudes », explique Laurent Bonnefond, président de l'association sportive du golf de Tina. Depuis dix ans, l’association Tennis Club du Receiving fait elle aussi preuve de solidarité. Elle organise actuellement un tournoi international dont les fonds sont destinés à LISA.Le Lions Sport Action et ses 260 membres permet de récolter chaque année près d’un million de francs. La moitié est distribuée aux associations locales qui œuvrent pour les jeunes Calédoniens atteints de leucémie et de cancer, les 50% restants sont envoyés en Métropole, pour financer la recherche.