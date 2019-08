Le Secours catholique en collecte diocésaine

Quête du Secours catholique, Jeff Kerrand Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Attendez-vous à être sollicités en sortie de grande surface, aujourd’hui. Le Secours catholique effectue ce samedi sa collecte diocésaine, c’est-dire à l’initiative de son antenne calédonienne. Les bénévoles sollicitent les consommateurs pour des denrées alimentaires et des produits d’hygiène. Cette collecte annuelle consiste aussi en une levée de fonds. Autant de dons qui visent à poursuivre les actions en faveur des plus familles les plus démunies et contre la précarité, aussi bien sur la Grande terre que dans les îles.