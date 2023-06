Sécurité routière : les équipements automobiles dans le viseur

La police nationale a organisé ce 27 juin à Nouméa un contrôle de véhicules. Il s’agissait de vérifier que les équipements comme les pneus, les ceintures ou les sièges enfants étaient bien aux normes.

Une opération de contrôle de police sur les équipements automobiles avait lieu mardi en fin d’après-midi sur le parking du débarcadère de la baie de l’Orphelinat, à Nouméa.

Des équipements obligatoires

Si habituellement, les forces de l’ordre interpellent les automobilistes en flagrant délit, c’est un contrôle spontané qui s’est cette fois déroulé sous le soleil couchant.

"Cette fois, on vise essentiellement les équipements. Déjà, les plaques d’immatriculation qui doivent être blanches depuis 2018" explique le major Alexandre, chef de la brigade motocycliste de la police nationale. "Ensuite, des pneumatiques en bon état, les rétroviseurs (le central et le gauche sont obligatoires) et d’autres équipements comme le port de la ceinture de sécurité, le rehausseur si l’âge des passagers le requiert".

Attention aux sièges pour enfants

Obligatoires jusqu’à l’âge de 10 ans, les sièges auto pour enfants doivent d’ailleurs faire l’objet d’une attention particulière.

" Le bon geste à adopter, c’est l’utilisation systématique d’un équipement adapté pour maintenir le bébé ou l’enfant à sa place dans le véhicule, vérifier qu’il répond aux normes de sécurité requises, et vérifier de son bon niveau d’entretien et de son bon état. Particulièrement en ce qui concerne les sangles, s’assurer qu’elles ne sont pas usées" conseille François Guigou, expert en automobile.

Sur les 53 véhicules contrôlés en une heure, 13 amendes ont été rédigées et un véhicule immobilisé, dont la conductrice cumulait plusieurs effractions.