Sécurité routière : treize personnes interpellées entre Koumac et Bourail ce week-end

Pour lutter contre l'insécurité routière, qui a déjà provoqué la mort de 36 Calédoniens, les forces de l'ordre multiplient les contrôles. Ce week-end, treize personnes ont été interpelléses entre Koumac et Bourail.

Cécile Rubichon •

Ce week-end, entre Koumac et Bourail, les gendarmes ont interpellé cinq personnes roulant à plus de 30, 40 et 50 km/h au-dessus des 110 km/h réglementaires. Deux d'entre elles n'avaient pas de permis de conduire. Deux autres automobilistes ont été arrêtés pour conduite sans permis. Quatre pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Un pour conduite dangereuse sous stupéfiants. Un pour dépassement d'une ligne continue sans visibilité...

Depuis le début de l'année, 36 personnes sont mortes sur les routes calédoniennes. Une vitesse excessive a été un facteur aggravant dans 68% des accidents mortels comptabilisés au 26 août. Le non-port de la ceinture de sécurité dans 74% d'entre eux. L'absence de permis dans 44% des cas. C'est ce qu'il ressort des statistiques de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT).