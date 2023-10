Semaine bleue : les seniors de Nouvelle-Calédonie en chiffres et en vidéos

Partager :

Chaque année, en octobre, une semaine est dédiée aux seniors. C'est la Semaine bleue. Du 2 au 8, différentes actions ont été organisées en faveur des plus de 65 ans, qui représentent une part de plus en plus importante de la population calédonienne.

La part des plus de 65 ans augmente dans la population calédonienne. C'est l'un des constats mis en avant par l'Institut de la statistique et des études économiques dans son dernier bilan démographique. Ils représentaient 9 % des Calédoniens en 2015, près de 11 % en 2022. En sept ans, le nombre de personnes âgées de plus de 90 ans a presque doublé. Pendant ce temps, la part des moins de 15 ans s'est réduite de deux points, passant de 23 % à 21 %. "En se modifiant au profit des aînés, l’équilibre intergénérationnel pèse sur notre système socio-économique actuel", peut-on lire dans le bilan démographique. Poids sur le financement des retraites, puisque le nombre de cotisants se réduit par rapport au nombre de pensionnés. Sur le système de santé avec de plus en plus de personnes fragiles. Sur la société. "Derrière, se pose en effet la question de la dépendance : est-ce qu’on a assez de place dans les instituts médicalisés ?", souligne Olivier Fagnot, directeur de l'Isee. En 2020, il y avait par exemple 742 lits ouverts en Nouvelle-Calédonie pour les plus de 65 ans. Un tiers réservé aux personnes autonomes. Deux tiers aux personnes dépendantes. Répartis dans 21 établissements. 351 places étaient en attente de création, principalement pour les personnes dépendantes. Le reportage de Brigitte Whaap et Laura Schintu aux Cerisiers Bleus, un foyer logement géré par la Croix-Rouge et la SIC : Reportage aux Cerisiers bleus • ©Brigitte Whaap et Laura Schintu / NC la 1ère Solidarité Du 2 au 8 octobre, plusieurs actions ont été organisées pour mettre l'accent sur un fait de société et pour sortir les plus isolés de leur solitude. Des élèves de l’école maternelle Saint-Joseph-de-Cluny avaient par exemple préparé des danses et des chants pour les résidents de l’EPHAD de Tina. De quoi leur rappeler leur jeunesse. Et apporter un peu de tendresse. Le reportage de Brigitte Whaap et Christian Favennec : Moments de partage entre des écoliers de Saint-Joseph-de-Cluny et des résidents de l'EHPAD de Tina • ©Brigitte Whaap et Christian Favennec / NC la 1ère À Nouméa, toujours, plus de 300 seniors se sont retrouvés à l'hôtel de ville pour danser. Ambiance avec Loreleï Aubry et Christian Favennec : Thé dansant à l'hôtel de ville de Nouméa • ©Loreleï Aubry et Christian Favennec / NC la 1ère

