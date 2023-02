VIDÉO. Sept vaccins obligatoires pour la rentrée scolaire

Le retour à l’école approche à grands pas. Les parents d’élèves doivent vérifier impérativement le carnet de vaccination de leurs enfants, sachant qu'en Calédonie, sept vaccins sont obligatoires pour se protéger contre 13 maladies dangereuses. Sans ce sésame, impossible d’inscrire son enfant dans les établissements scolaires. Mode d’emploi.

Aurélien Pol et Gaël Detcheverry (Sophie Boltz) •

Derniers préparatifs de rentrée au collège de Kaméré. L’occasion pour Sélina, la mère d’une collégienne, de vérifier si les vaccins de sa fille sont toujours valides. Pour cela, elle consulte l’infirmière de l’établissement, Sandrine Mollard. "C’est parfait. Le prochain rappel, ce sera à l’âge de 25 ans. Donc on a un petit peu de temps", sourit cette dernière à la vue du carnet de santé.

Dans ce collège, la majorité des élèves sont vaccinés. Mais quelques dizaines n’ont pas un carnet médical à jour. "Les risques, c’est qu’il y ait une épidémie dans l’établissement dont le chef de l’établissement est responsable, poursuit Sandrine Mollard. D’où l’importance que les élèves soient bien vaccinés. Si non, on peut les refuser, puisque la loi en vigueur impose que cette vaccination obligatoire soit effectuée." Sur le territoire, sept vaccins obligatoires permettent de lutter contre treize maladies dangereuses.

"Une seule solution : le vaccin"

Dans le quartier de Montravel à Noumea, c’est jour de vaccination pour Keline qui a tout juste deux mois. "Avec un vaccin, on la protège contre le pneumocoque, avec l’autre, contre six maladies : diphtérie, tétanos, polio, haemophilus, coqueluche et hépatite B, explique le docteur Sophia Simeon, pédiatre. Là, elle a deux mois et elle fait la deuxième injection. Si tout se passe bien, et qu’on la suit régulièrement, on pourra faire les injections au moment où il faut. Du coup, elle sera toujours à jour de ses vaccins. C’est important parce que ça les protège contre des maladies qui sont graves." Très suivie par cette médecin, tous les vaccins de Keline seront valides avant son entrée à l’école.

Voilà près de 30 ans que le docteur Pierre Ramognino travaille sur le Caillou. Son objectif : convaincre les parents de vacciner leurs enfants. Car ne pas protéger son bébé peut avoir de lourdes conséquences. "Ça fend vraiment le coeur de voir ces handicaps, ces enfants paralysés, confie-t-il. C’est très difficile à prendre en main pour les familles. Pour s’en protéger, il n’y a qu’une seule solution : le vaccin. Il n’y a pas de médicament."

Avant l’âge adulte, deux rappels sont obligatoires en CP et en 6ème. Plus de 95% des Calédoniens ont leurs vaccins à jour.