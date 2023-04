Six mois de prison avec sursis et 50 000 F de dommages pour maltraitance animale

Partager :

En septembre dernier, le sort d'une chienne maltraitée par son propriétaire n'était pas passée inaperçue. L'individu, qui avait muselé l'animal avec un fil de fer, a été condamné à six mois de prison avec sursis et 50 000F de dommages et intérêts pour l'association Animal action.

Anne-Claire Lévèque

Le propriétaire d'une chienne maltraitée retrouvée la gueule fermée par un fil de fer a écopé de six mois de prison avec sursis et de 50 000 F de dommages et intérêts pour l’association Animal action. Il lui est également interdit de détenir un animal. Les faits remontent à septembre 2022 dans l'agglomération de Nouméa. Une petite chienne avait été découverte avec du fil de fer en guise de muselière et un collier anti-aboiement qui envoie des décharges électriques. Ce qui l'empêchait de se nourrir et d'aboyer. Un voisin avait volé au secours de l'animal. Depuis, la chienne, appelée Louloute à l’époque, a été placée dans une famille d’accueil. Elle va mieux et a été rebaptisée Sunshine.

