Les soldes post-rentrée des classes séduisent les Calédoniens

C’est parti pour les soldes, des vêtements, des produits électroménagers, des meubles à petit prix ou à moitié prix. Cette période de soldes va durer un mois jusqu’au 29 mars.Des ristournes de, deux semaines après la rentrée des classes : c’est du jamais vu sur le Caillou. Jusque-là, les soldes d’été étaient calées sur le calendrier de la Métropole, c'est-à-dire en janvier. Une période jugée peu adaptée à la Nouvelle-Calédonie et qui a été repoussée de presque deux mois, à la demande des commerçants." Pourquoi pas ?! " lance Sonia Parc, responsable de magasin au centre-ville de Nouméa. "C'est très bien, ça change les habitudes, et puis comme ça tout le monde est revenu de vacances donc tout le monde en profite donc oui moi je suis satisfaite"Des soldes différées et autorisées sur, au lieu de trois. Les commerçants misent sur ce nouveau calendrier pour redonner du souffle à l’activité."C’est pas facile depuis deux ans, pas mal d’enseignes ferment. C’est difficile dans tous les domaines, le commerce y compris donc là une période comme ça pour les sociétés, c’est l’occasion de refaire de la trésorerie, faire revenir les gens dans les magasins et essayer de rebooster l’activité commerciale un peu morose depuis deux ans" explique Ronan Daly membre du syndicat des commerçantsPour une première, les clients étaient au rendez-vous. Mais les avis restent partagés sur cette nouvelle période de soldes."J’aurais préféré que ce soit avant la rentrée, pour qu’ils puissent mettre le linge pour la rentrée" confie un papa. "Oui très bonne idée, à la rentrée scolaire moi je trouve que c’est bien de faire ça " réplique une Calédonienne.Testé cette année, ce nouveau calendrier pourrait être reconduit. C’est en tous cas ce que souhaitent certains commerçants. Ils dresseront un premier bilan, après le 29 mars, à la fin de la période des soldes.