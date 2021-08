Sondage Quidnovi : Les calédoniens perdent le moral

C’est ce qu’il ressort d’un baromètre de confiance en l’avenir du pays. Le document est rendu public par l’institut Quidnovi pour la première fois.

Matthieu Ruiz-Barraud (Ondine Moyatéa) •

Les calédoniens ont le moral à la baisse depuis la fin de l’année dernière. Au mois de juillet, 45% des personnes interrogée se disent inquiètes de l’avenir du pays contre 29% de confiant.



Pendant 3 ans, l’institut Quidnovi a interrogé 1500 personnes chaque année pour connaître leur degré de confiance en l’avenir.



« Autant au premier référendum, les gens avaient un seuil de confiance positif et là avec les événements de l’année dernière, la confiance s’est réellement dégradée » explique Stéphane Renault, directeur de l’institut Quidnovi.



Le baromètre inclut aussi la disparité géographique. Selon Quidnovi, la confiance en l’avenir du Pays a le plus chuté chez les habitants du Grand Nouméa, mais moins dans les îles et en Brousse.

« C’est plutôt logique, en brousse et dans les îles, les gens ont moins de contact direct avec les problèmes économiques. Il y a aussi plus d’indépendantistes qui ont une logique d’espoir. Néanmoins, en fin d’année, toutes les zones ont subi une érosion de la confiance » souligne Stéphane Renault.

Le document complet :