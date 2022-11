TÉMOIGNAGE. PMA : un couple de Calédoniens raconte son parcours du combattant

Pour ceux qui tentent d'avoir un bébé grâce à la procréation médicalement assistée (PMA), le chemin peut être long et éprouvant. Avec souvent des années de frustration et d'attente avant de voir arriver l'enfant tant désiré. C'est l'aventure qu'a vécu un jeune couple, aujourd'hui parents de jumelles.

Thérèse Waïa et Lina Waka-Ceou (Sophie Boltz) •

Elles ont huit mois sont du signe du verseau et s’appellent Aria et Théa. Deux fausses jumelles nées par fécondation in-vitro (FIV). Cette technique de procréation médicalement assistée (PMA) s’était imposée il y a quatre ans à Christelle David à la suite de quatre grossesses non évolutives. Son mari et elle s’engagent alors dans un parcours PMA. De batteries d’examen en transfert d’embryon, le chemin, ne fut pas de tout repos. Autant pour elle que pour son mari.

"Il y a des moments où on va avoir l’impression qu’on va y arriver mais au final, on y arrive pas de suite, raconte Christelle David. Après de bonnes nouvelles, on a un échec. Ça nous est arrivé. Après le premier transfert, on a eu un échec. Il faut savoir rebondir, ce qui n’est pas évident, Pour pouvoir recommencer un protocole d’insémination d’un embryon."

"Ces naissances sont justes magiques"

Mais le couple a tenu malgré cet échec. Leur envie d’être parent était bien trop forte. Lorsqu’à 8 mois et demi, le 15 février 2022, les jumelles voient le jour au Médipôle, c’est le bonheur. "Ça a été un rêve qui se réalisait, se souvient Christelle David. Elles sont arrivées à deux, donc double miracle pour nous. Double bonheur. Ces naissances sont juste magiques. On était sur un petit nuage. On a apprécié chaque moment depuis qu’elles sont arrivées."

Aujourd’hui les jumelles grandissent dans un environnement serein. Entre leur travail et les enfants, les parents font tout pour leur conserver un équilibre. "J’ai la chance d’être à mon compte donc j’essaie d’en profiter un maximum, indique Loïc David. Dès que j’ai des petits temps morts, je rentre à la maison et je m’occupe un petit peu des filles."

Pour Christelle David, ce parcours PMA aura permis à son couple de se renforcer. La jeune femme caresse d’ailleurs le rêve d’avoir d’autres enfants.

La Semaine de l'assistance médicale à la procréation se déroule actuellement. Le programme est à retrouver sur la page FB du collectif BAMP!