Un tremblement de terre ressenti à plusieurs endroits de Calédonie

Magnitude

Environ 230 km de Wé

Pas d'alerte au tsunami

A lire les internautes, il a été ressenti à Lifou, Maré, Ouvéa, Païta, Dumbéa, le Mont-Dore, Nouméa, Touho, Koumac ou encore Thio: un tremblement de terre s’est produit dans le Sud du Vanuatu ce vendredi soir, vers 19h45.Sa magnitude a été estimée à 5.5 sur l’échelle de Richter, par le réseau sismologique de l’IRD (l'Institut de recherche pour le développement), et à 5.8 par l’USGS (l'Institut d’études géologiques des Etats-Unis).Le séisme s’est produit à une trentaine de kilomètres de l'île vanatuaise de Tanna et selon l’IRD:- à 234 km de Wé, Lifou;- à 244 km de Tadine, Maré;- à 286 km de Fayaoué, Ouvéa.Cette secousse serait survenue à une profondeur terrestre d’environ 110 kilomètres. Aucune alerte au tsunami n’a été déclenchée et aucun dégât a priori signalé.