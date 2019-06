Le tribunal administratif annule la désignation des sénateurs coutumiers de Paicî-Cémuhi

La requête a été portée devant le tribunal administratif par six personnes dont Jean Eurisouké et Jacques Thy, ex sénateurs coutumiers Paicî-Cémuhi. Selon eux, la désignation de Clément Grochain, actuel président du sénat, et Gustave Wakaceou s’est faite sans respect de la procédure : la date de convocation des membres de l’assemblée générale et les sénateurs remplacés qui n’ont pas été prévenus de cette réunion.

Pas de consensus Ils soutiennent également que la désignation des sénateurs coutumiers de l’aire Paicî-Cémuhi et leur remplacement en cours de mandat doit résulter d’un consensus. Consensus jamais atteint selon les requérants. Une non-représentation des districts est mise en avant. Contacté, le président du conseil coutumier Paicî-Cémuhi, Richard Poarairiwa, explique que le règlement intérieur comme les règles coutumières ont été respectés.

Annulation Sans éléments de preuves, le tribunal a annulé l’arrêté de désignation au sénat coutumier de Gustave Wakaceou et de Clément Grochain. Conséquence, le conseil coutumier de l’aire Paicî-Cémuhi doit de nouveau se réunir pour désigner ses deux représentants au sénat coutumier.

A noter que dans un autre dossier, le tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation de la nomination des deux sénateurs coutumiers Ajië Aro.