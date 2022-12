Université de la Nouvelle-Calédonie : trois enseignants parmi les scientifiques les plus cités au monde en 2021

Trois enseignants-chercheurs de l'Université de Nouvelle-Calédonie se hissent dans la liste de Standford. Un classement qui distingue les scientifiques qui ont eu le plus d'impact en 2021, à l'échelle mondiale, notamment pour leurs publications.

Sophie Boltz •

Comme chaque année, l’université californienne Standford a établi son classement mondial des 2% de scientifiques les plus cités au monde. Dans la liste de Standford de l'année 2021, se trouvent trois chercheurs-enseignants de l'Université de Nouvelle-Calédonie (UNC). Il s'agit de Dominique Cluzel, professeur émérite en sciences de la Terre; de Silvère Bonnabel, professeur de mathématiques et de Cyril Marchand, professeur de sciences de la Terre et de l’environnement. C'est ce que rapporte l'UNC dans un communiqué.

Le classement de Standford, établi selon un ensemble de données analysé par John P. A. Ioannidis, professeur au sein de l’Université, "va au-delà du simple comptage des articles publiés", indique l'UNC. "C'est une mesure de l’utilité du travail de recherche effectué par un chercheur ou un enseignant-chercheur".

Pour bâtir cette liste de 18 000 scientifiques, il a fallu étudier les statistiques de plus de 9 millions de scientifiques dans le monde. Ce classement est considéré comme "le plus prestigieux au niveau mondial", souligne encore l'UNC.