Trois nouveaux véhicules de lutte incendie pour le SIVM Sud

Ce sont des véhicules anciens mais qui sont adaptés aux feux de forêt. Si on devait en acheter trois neufs, on serait aux alentours de 120 à 130 millions de francs cfp. Cela va apporter un potentiel hydraulique supplémentaire, on aura 3 000 litres mobilisables tout de suite, pour les petits camions citernes forestiers moyens. Pour le camion citerne forestier superbe, encore plus grand, ce sont 10 000 litres qui sont mobilisables - Capitaine Sandy Eredin, chef de corps du SIVM Sud