Uesi devrait poursuivre sa trajectoire d’éloignement à l’issue de la nuit

Les cinq communes les plus au Nord de la Nouvelle-Calédonie sont toujours en alerte 2 (Belep, Poum, Ouégoa, Pouébo et Koumac) et l’alerte 1 est toujours en cours à Poya, Kaala-Gomen, Voh, Koné, Pouembout, Hienghène, Touho, Poindimié et Ponérihouen. Le reste du pays demeure en préalerte.





Cyclone Uesi consignes de l'alerte 2

Consignes d'alerte 1

Consignes de préalerte cyclonique



[MISE A JOUR DE 23H55]Les cinq communes les plus au Nord de la Nouvelle-Calédonie sont toujours en alerte 2, ce mardi soir, à savoir :L'alerte 1 est toujours en cours àn,etLe reste du pays demeure en préalerte.Selon le dernier bulletin de Météo France NC, le cyclone tropical se trouvait à 23 heures à 130 km à l'Ouest de Koumac. Il poursuit sa route vers le Sud. Sa pression au centre a été estimée àIl génèrerait près de son centre des vents moyens estimés àet desrafales àDes bandes de forte activité pluvieuse continuent de balayer l'ensemble du territoire. Cesdernières heures, entreetau nord d'une ligne Koné-Poindimié ont été relevés, et jusqu'àdepuisà Poum età Hienghène, Koné et Pouébo.Le vent se maintient sur l'extrême Nord, avec des rafales jusqu'àetsur la chaîne.Au cours desprochaines heures, Uesi devrait rester au stade de cyclone tropical.Il continue de descendre vers le Sud pour se situer dans lesprochaines heures àkm à l'ouest de Koumac. Il infléchit légèrement sa trajectoire vers le Sud Sud-Ouest ensuite.Les pluies devraient continuer à être intenses sur une grande moitié Nord de la Grande Terre et sur la Chaîne, avec des cumuls maximums de l'ordre deenheures, provoquant des débordements de cours d'eau sur les deux côtes, notamment sur la moitié Nord de la Grande Terre.Les vents forts à très forts vont se stabiliser, avec des rafales autour de, en particulier sur le Nord et le nord de la côte Est. Sur la chaîne, les rafales seront de l'ordre de, et en sortie de vallées sur la côte Ouest, des rafales jusqu'àsont possibles.Sur les côtes de Belep, l'Extrême-Nord et le Nord-Est, la mer sera très forte, avec des creux entreL'influence du phénomène (fortes pluies et rafales de vent) se fait sentir sur l'ensemble du pays.Ce mardi soir, les sections étaient impraticables sur Poum et Koumac, mais l’alerte 2 interdit toute forme de circulation.Sur Hienghène (alerte 1), la circulation au bac de la Ouaième est interrompue et à 10 km au Sud, la RPN10 est bloquée.Depuis 17 heures, le sud de Pouembout et la sortie nord de Koné sont impraticables sur la RT1. La transversale est en revanche praticable, parfois en demi-chaussée (chutes de pierre).Pas d’axes bloqués sur le secteur, mais des chutes de pierres isolées. Les creeks sont montés actuellement en charge., une quinzaine de personnes ont été évacuées mardi de la presqu'île de Foué., plusieurs familles qui vivent au bord de mer ont préféré passer la nuit au centre d'hébergement.fait partie des communes en alerte 2.Ambiance de ce mardi dans leAlerte 2 également à, d'où «Jojo» Santino informe bénévolement la Calédonie des phénomènes cycloniques dans la région. Et ce, depuis 2014.Plusieurs communes ont aménagé des centres. Dans la salle de sport, pourLa salle omnisports également, à. La salle Au Pitiri et l'OMS à. Ou encore la mairie et la maison commune de Koé.c’est le centre de première intervention., le centre de secours et l’école publique.Du côté deplusieurs sites ont été aménagés : l’école maternelle de Poya village, le réfectoire de, la maison des jeunes de Gohapin, la salle de la mairie de Poya au village. La salle des fêtes de Népoui est également réquisitionnée., le centre d’hébergement Riquet Bailly face à l’ALP est réquisitionné.Voici quelques numéros d'urgence:, 79 18 93, 92 87 71 / 47 69 16, 70 26 06 / 79 57 93 / 42 59 18, 72 74 04 / 47 52 20 (hébergement d’urgence) / 77 71 22 / 78 85 32 / 78 85 35 (service permanence), 74 06 35, 42 37 71, 74 10 77 ou 74 27 17. Distribution d’eau perturbée dans toute la, prévient le Sivom du secteur, avec un risque de turbidité importante. Il est conseillé de faire bouillir l’eau avant de la boire. Aquanord interviendra sur les zones concernées dès la décrue.L’heure de remise en service n’étant pas déterminée, il est recommandé pour votre sécurité de vérifier la fermeture de vos robinets d’eau, afin d’éviter une éventuelle inondation au moment du rétablissement de la distribution d’eau.Après la remise en eau, il est également conseillé de laisser couler à faible débit l’un de vos robinets d’eau froide pendant quelques minutes, afin de chasser l’air qui pourrait se trouver dans votre branchement.• A Hienghène, les mauvaises conditions météo ont entraîné dès mardi matin des coupures d'eau, et d'électricité.Le reportage de Caroline Antic-Martin et Gaël Detcheverry :• Dans le secteur de distribution d'EEC, à 18 heures ce mardi, 247 foyers restaient sans électricité àet 24 à• Dans le secteur Enercal :: le voyage pour l’île des Pins de ce mercredi annulé. Une rotation vers Kunié est en revanche ajoutée le dimanche 16 février. Les billets ont été transférés automatiquement, signale la SAS SudÎles, pour bloquer les places et les réserver aux passagers impactés par l’annulation de ce mercredi.il est suspendu sur toute la Calédonie ce mercredi 12 février. Les usagers qui auraient déjà acheté un titre de transport pour les services annulés sont invités à contacter le SMTI au 74 08 17.: le programme de vols pour mardi et mercredi a été modifié en raison de Uesi, avec des annulations et des retards ( détail ici ).