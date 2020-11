Un bal sous les étoiles pour la Table de l’amitié

800 personnes ont participé hier soir à l’hippodrome de Nouméa à la Table de l’amitié. Un évènement organisé chaque année par le « Lions Club Deliciosa »en faveur du Téléthon.

140 tables et 800 convives

Convivialité et solidarité

Ce rassemblement était placé cette année encore sous le signe du partage autour de bons petits plats concoctés par les participants. Le principe est toujours le même : 1500 francs par personne pour soutenir le Téléthon. Cette année la soirée festive a permis de collecter plus d’un million de francs CFP. Les deux tiers serviront à aider la recherche contre la myopathie.L’hippodrome de Nouméa s’est transformé hier soir en immense restaurant à ciel ouvert. 140 tables ont été dressées dans l’après-midi pour accueillir les 797 convives venus de Nouméa du grand Nouméa et de Bourail. La plupart sont des habitués et reviennent chaque année. L’intérêt est double pour eux : participer à une bonne action et retrouver ou se faire des amis dans un esprit de convivialité et de partage. On trinque, on mange, on découvre les mets apportés par la tablée. Certains font le tour pour déguster des spécialités qu’ils ne connaissent pas.Il y a là des jeunes et des moins jeunes toutes ethnies confondues, qui ont assisté pour commencer à des spectacles de danses tahitiennes et wallisiennes. Puis tout ce beau monde s’est agité sur la piste de danse pour un bal sous les étoiles. Parmi les convives Ronan Glory 9 ans. Il s’agit d’un jeune conseiller municipal junior de Nouméa qui a toujours accompagné ses parents à ce rendez-vous festif. « J’aime bien car c’est convivial et c’est de la solidarité ». A côté de lui son papa Stéphane qui reconnaît prendre plaisir à partager des moments avec des amis ou des inconnus. « Chaque année je retrouve des personnes perdues de vue » explique-t-il.Dans les allées, Jeanick Bajon qui a été quatre fois présidente du Lions Club Deliciosa. C’est elle qui est à l’origine de la création de cet évènement. Aujourd’hui responsable de la commission Téléthon, elle a discuté avec la majorité des convives.« Je tiens à l’esprit de cet évènement : il y a ici des personnes de toutes les origines ».Pour cette figure de l’association, l’objectif cette année a encore été réussi. Le nombre de participants ne cesse d’augmenter depuis la première table de l’amitié organisée en 2006 promenade Pierre Vernier.