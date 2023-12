Un livret de parentalité, pour accompagner les 1 000 premiers jours de vie de l'enfant

Renforcer la politique dite des "1 000 premiers jours de vie", en Nouvelle-Calédonie. Objectif porté par Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement en charge de la lutte contre les violences intrafamiliales. Une conférence de presse était organisée ce lundi 18 décembre 2023, pour évoquer les actions entreprises autour de ces 1 000 jours.

Valentin Deleforterie et Franck Vergès (Édité par Alix Madec) •

C’est une période cruciale pour le développement des enfants : les 1 000 premiers jours. Ils correspondent à la période entre la grossesse et les 2 ans du bébé. Un délai pendant lequel il faut impérativement veiller au bien être de la mère et de son enfant.

Période fondamentale

Ils doivent être synonyme de bien-être physique et mental pour les parents et leurs bébés. Longtemps relégué au second plan, le sujet est aujourd’hui très documenté par la communauté scientifique. “On s’est rendu compte que la période qui va de la conception, jusqu’aux deux ans de vie de l’enfant est absolument fondamentale pour la santé physique et mentale de l’enfant. Par rapport à l’adulte qu’il va devenir”, révèle Sandrine Camuzeaux, sage-femme et directrice de la maison du réseau.

Pour accompagner et sensibiliser les nouveaux parents, le gouvernement va remplacer le carnet de liaison maternité, par un livret de parentalité. Le document prodigue aux parents des conseils administratifs et sanitaires, donne des recommandations et les numéros des services à joindre, en cas de problème.

Neuf projets financés

L’exécutif financera également avec l’État neuf projets, portés par des associations et des professionnels de santé. À l’image de l’initiative lancée par plusieurs sage-femmes de la clinique Kuindo-Magnin. “Il s’agit d’accompagner les mamans vulnérables, dans des couples propices aux violences familiales ou conjugales. Des mamans qui peuvent facilement présenter des signes de dépression post-partum. Le but, c’est d’accompagner la parentalité et l’être humain en devenir”, explique Sarala Catteliot, co-lauréate de l’appel à projets du gouvernement.

En parallèle des projets sélectionnés, l’exécutif devrait renforcer l’année prochaine la formation des professionnels, autour de thèmes comme les addictions et les violences pendant la grossesse.

Le reportage de Valentin Deleforterie et Franck Vergès :