Un Noël pas comme les autres

Charlotte Mannevy (S.C.) •

Il y avait la queue jeudi soir devant le Méridien. A quelques heures du réveillon, familles et amis étaient nombreux à avoir une pensée pour leurs proches confinés. Une pensée traduite en petits et gros présents, et surtout en nourriture. «Crevettes, saumon et une petite bouteille de vin. On est déjà en skype avec elle pour qu'elle voit son petit-fils qu'elle n'a jamais vu», raconte cette femme venue les bras chargés.

©Charlotte Mannevy

Un petit morceau de bûche

Hier, pas moins de 100 personnes ont ainsi déposé des colis à l’attention des confinés au Méridien hier, contre trente habituellement. A l’intérieur, le personnel des hôtels avaient également prévu quelques petites attentions à l’occasion de Noël. Geste très appréciée par Marie, confinée au Stanley. «Hier pour la sortie, ils avaient des habits rouges ou verts pour marquer le coup, avec des cornes de cerf en serre-tête. Pour le repas, il y a eu un petit morceau de bûche et des chocolats ce matin. »

Le reportage de Charlotte Mannevy :