Un nouveau groupe d'opposition au conseil municipal de Dumbéa

Composé de cinq personnes, ce nouveau groupe devient le plus important de l'opposition municipale à Dumbéa. Ses membres souhaitent notamment afficher leur désaccord avec la stratégie de l'ex-maire Georges Naturel aux dernières sénatoriales.

Valentin Deleforterie et Françoise Tromeur •

Pour son premier conseil municipal depuis son élection à la mairie de Dumbéa, Yoann Lecourieux a eu droit à une surprise lundi soir : l'apparition d'un nouveau groupe d'opposition, "Dumbéa, intègre". Les cinq conseillers qui le composent (Xavier Rossard, Courtney Eguelmy, Christian Martin, Madeleine Pakaina et Katia Paladini) ont un point commun. Ils figuraient tous sur la liste de Georges Naturel lors des dernières élections municipales.

"Ce groupe se veut être un groupe d'opposition qui veillera à ce que le programme qui a été plébiscité par les Dumbéens en 2020 soit mis en œuvre et respecté. Notre groupe s'attachera à plus de transparence et de proximité de la part du nouvel exécutif envers l'ensemble de la population de Dumbéa", indique le chef de "Dumbéa, intègre", Xavier Rossard, par ailleurs membre du Rassemblement Les Républicains.

L'élection de Lecourieux pointée du doigt

Jusqu'ici officieuse, la scission est née des divergences affichées lors des élections sénatoriales, fin septembre. Accusé de trahison par une partie des non-indépendantistes, le nouveau sénateur Georges Naturel avait dû abandonner son fauteuil de maire en raison de la loi sur le cumul des mandats.

Dans la foulée, l'élection du nouveau maire Yoann Lecourieux, en 13e position sur la liste majoritaire, avait été boycottée par sept conseillers, dont les cinq membres du nouveau groupe. "Le choix du nouveau maire n'a jamais fait l'objet d'aucune discussion au sein du groupe majoritaire", affirme Xavier Rossard.

Accusé de chercher à ostraciser une partie des membres de la liste majoritaire, Yoann Lecourieux avait coupé court à la polémique. "Ils se sont exclus tout seuls d’un conseil municipal auxquels les habitants les ont élus. C'est bien dommage", avait-il déclaré le soir de son élection.

Générations NC réaffirme sa position

Dans un communiqué diffusé lundi, Générations NC Dumbéa souligne que le nouveau groupe "a indiqué vouloir poursuivre la ligne politique et le programme avec lesquels Georges Naturel a été élu en 2020". Les deux conseillers, qui avaient invité les dissidents de la liste majoritaire à les rejoindre après l'élection du maire, estiment "continuer de représenter la seule véritable alternative au sein du conseil municipal".

Au-delà des cinq membres du nouveau groupe "Dumbéa, intègre", deux anciens partisans de Georges Naturel ont en parallèle décidé de siéger en tant que non-inscrits. Il s'agit de Gil Brial et Raphaël Romano.