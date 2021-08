Un nouvel espace pour Saint Vincent-de-Paul à Normandie

Près de cent personnes étaient ce mardi matin à l'ouverture de la nouvelle boutique de Saint Vincent-de-Paul à Normandie. Un nouveau dock après l'incendie qui avait ravagé celui de Doniambo. De quoi répondre aux besoins des familles démunies et ravir des habitués de l’association.

Medriko Peteisi (S.C.) •

Ils l’attendaient avec impatience ce nouvel espace de la société Saint Vincent-de-Paul. Il est situé juste après le bâtiment de la médecine du travail à Normandie, rue Palasete-Sako. Certains sont venus de Dumbéa-sur-Mer ou de Païta pour assister à l’ouverture, et ne sont pas repartis bredouille. "J'ai acheté un meuble que je n'aurais jamais pu trouver moins cher dans un autre magasin", raconte un visiteur.

Les premiers visiteurs ce mardi matin

Un hangar que l’association caritative a trouvé au début de l’année. Depuis l’incendie de son dock en novembre 2019 à Doniambo, il ne restait plus que la boutique de la Vallée-du-tir. Celle de Normandie est la première loin du centre de Nouméa. "On est super content, je crois que les gens attendaient vraiment notre ouverture. On n'avait plus de magasin, on a trouvé ce grand dock en janvier et on a mis tout en œuvre pour faire une recyclerie mais aussi pour faire un grand magasin", détaille Elisabeth Gau, présidente de la société Saint Vincent-de-Paul.

©Médriko Peteisi

Un corner vestichic

Sur place une nouveauté : un coin vestichic avec des vêtements plus habillés et aussi neufs. Et bien-sûr de la literie, de l’électroménager, du multimédia et de la robinetterie à retrouver également à des prix abordables.

Rendez-vous tous les matins chaque mardi et jusqu’au samedi de 9h30 à 13h30 et le mercredi jusqu’à 16 heures.

Le reportage complet de Médriko Peteisi :