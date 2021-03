Un séminaire sur l’enseignement de l’histoire et la géographie calédoniennes

Stéphanie Chenais, avec Françoise Tromeur •

Le vice-rectorat l’expliquait à la presse ce jeudi matin, un grand séminaire est prévu le jeudi 25 et le vendredi 26 mars. «Afin de réfléchir aux difficultés, aux enjeux et aux perspectives liés à l’enseignement des programmes adaptés d’histoire et de géographie de la Nouvelle-Calédonie».

A Nouméa et Koné

Il devrait réunir «80 enseignants de tous les établissements secondaire, public et privé, réunis sur deux sites, à Nouméa et Koné». L’idée : «un représentant par établissement apportera la parole de l’ensemble de l’équipe d’histoire-géographie». Ce séminaire devrait se faire en présence d’universitaires-chercheurs et de membres du Comité des sages. Sont prévus des conférences, des échanges en visioconférence entre les deux sites de séminaire, des ateliers de réflexion. Mais aussi des captations vidéos pour les mettre à disposition des enseignants qui ne pourraient pas participer.

Visuel du concours d'histoire de la Nouvelle-Calédonie. • ©Stéphanie Chenais / NC la 1ere

Concours

Autre point important de la problématique, ce concours d’histoire contemporaine et de géographie de la Calédonie organisé pour les classes de troisième et les lycées. L’enjeu : «Faire réfléchir collectivement les élèves sur un thème d’histoire contemporaine ou de géographie dont l’écho avec l’actualité peut constituer une question socialement vive». Pour l'année 2021, le thème déclinera la devise de la Nouvelle-Calédonie puisque ce sera «Terre de parole, terre de partage».

