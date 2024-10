"Une belle écoute" de la mission du Forum des îles du Pacifique. Retour sur trois jours d'échanges avec les Calédoniens

À l’issue de trois jours de rencontres et d'échanges, la mission d'information du Forum des îles du Pacifique a quitté Nouméa hier. Ses membres doivent maintenant rédiger un rapport sur la situation en Nouvelle-Calédonie pour informer l’organisation régionale. Le premier bilan de cette visite, dressé par leurs interlocuteurs de la société civile, est plutôt positif.

Ils ont rencontré les membres de la mission d'information à la première heure ce mardi 29 octobre, lors d'un petit déjeuner. "Nous avons eu une belle écoute", assure le comité Paroles, Mémoire, Vérité et Réconciliation. Un échange avec la délégation du Forum des îles du Pacifique en compagnie des représentants des églises protestante et catholique.

Des pays qui sont déjà passés par là

Lors de cet entretien, à huis clos, le comité a sollicité l'aide des pays de la région afin de bénéficier de leur expérience pour sortir de la crise en cours. "Ce n'est pas eux qui viennent apporter des solutions, ils avaient cette humilité. Mais nous, on cherche aussi de l'aide extérieure, parce que depuis le 13 mai, on voit que c'est encore le ping-pong politique", estime Clara Filippi-Beaumont, doctorante sur les questions mémorielles et membre de l'Union pour jeunesse calédonienne.

"Nos voisins du Pacifique sont déjà passés par ces problématiques. Ils ont déjà l'expérience." Clara Filippi-Beaumont, doctorante sur les questions mémorielles et membre de l'Union pour la jeunesse calédonienne.

Des violences qui auraient détruit 100% de l'économie des Salomon

La mission composée des chefs et membres de gouvernement de la région et responsable du Forum des îles du Pacifique a prêté une oreille attentive à ses différents interlocuteurs, confirme NC Éco. D'après cette organisation, les représentants du FIP ont été consternés par l'étendue des dégâts sur le tissu économique et sur les édifices religieux. À titre comparatif, d'après leurs échanges, si de telles violences s'étaient produites chez nos voisins, ces destructions d'entreprises et d'établissements publics auraient mis à terre 100% de l’économie des Îles Salomon et 40% de celle de Fidji.

À noter que ces trois jours ont aussi permis d'envisager des échanges en termes de débouchés et d'approvisionnement pour la Nouvelle-Calédonie.

Un manque de considération de la jeunesse

Les représentants de la société civile ont chacun à leur niveau "rapporté la vérité et rien que la vérité", sans éluder la responsabilité des violences qui ont fait treize morts dont onze Calédoniens. La jeunesse du pays a également confié à la délégation sa perte de confiance vis-à-vis de la classe politique, "des jeunes qui ne se sentent ni écoutés, ni considérés".

Le même niveau d'information pour tous

Le rapport sur la situation en Nouvelle-Calédonie que doit rédiger le Forum des îles du Pacifique devrait être prêt dans le courant du premier trimestre 2025. "Le public est un leader d'opinion d'une certaine manière. Pour qu'il soit un leader d'opinion informé, il faut lui donner des informations", souligne Véronique Roger-Lacan, l’ambassadrice de France dans le Pacifique. "C'est très important en ces temps de désinformation et de manipulation des esprits des uns et des autres, que les gens soient bien informés et que les dirigeants soient au même niveau d'information. Pour l'instant ce n'était pas le cas."

Véronique Roger-Lacan était l'invitée du journal télévisée du mardi 29 octobre :