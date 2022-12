Une centaine de Calédoniens rejoignent les rangs de l’armée de l’air

Cette année, 109 jeunes originaires de Nouvelle-Calédonie ont intégré l’armée de l’air et de l’espace. Onze d'entre eux ont signé leur contrat d’engagement, lundi, pour une durée de 4 à 6 ans.

William Lecren (Coralie Cochin) •

L'appel de l'aventure a été plus fort. En 2022, une centaine de jeunes du Caillou ont rejoint les rangs de l'armée de l'air et de l'espace.

Pas besoin d'avoir fait de longues études pour avoir sa chance : "on a tous types de profils : des sous-officiers à partir du bac et également des militaires techniciens de l’air, à partir du niveau de 3ème", indique l’adjudant-chef Caroline Kirsche, chef du bureau Air et Espace, au Cirfa NC.

William Kromwell a suivi deux d'entre eux.

Une dizaine de jeunes ont signé un contrat avec l'armée de l'air et de l'espace, en ce début décembre. • ©William Lecren / NC la 1ere



Un projet familial

Jeune maman de 20 ans, Luse Tolofua va suivre une formation de sous-officier, en tant que gestionnaire des ressources humaines. Elle a choisi ce projet professionnel atypique avec son compagnon, qui s'est engagé, il y a un an. A son tour, désormais, de s'envoler vers la Métropole. La jeune femme a quitté le Caillou, dans la nuit de lundi à mardi.

Luse Tolofua se rendra directement à Rochefort faire ses classes, tandis que son conjoint, technicien de l'air, est déjà sur base à Orléans. Mais pas question de quitter la Calédonie sans leur fille. "Je pars avec ma petite. Son papa la récupérera."

Sur place, la jeune recrue suivra quatre mois de formation militaire et deux mois de formation professionnelle.



Ouvrir ses horizons

Autre profil, celui de Saït Wéma, 18 ans. Titulaire d'un Bac pro Maintenance des équipements Industriels, il pourra exercer comme mécanicien aéronautique, autrement dit technicien maintenance vecteur et moteur dans l’armée de l’air. Lui aussi rejoindra cette semaine la base de Rochefort.

C'est pour se "former" et "voir" du pays que le Calédonien a choisi de rejoindre l'armée de l'air. Au terme de ces six années de formation, il aura alors la possibilité de s'engager.

Et la liste des jeunes recrues pourrait encore s'allonger. Trois autres Calédoniens devraient signer un contrat, eux aussi, avant la fin de l'année, pour un départ début janvier. Tandis que douze candidats sont encore en attente d'une réponse de l'armée de l'air et de l'espace.

Le reportage radio de William Lecren