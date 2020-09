Une cinquantaine de policiers mobilisés pour dénoncer le management

La police nationale se mobilise ce lundi midi. Devant le commissariat central de Nouméa, les agents veulent exprimer le mal-être qui semble se diffuser dans leurs rangs. Des problèmes de management sont pointés par l’intersyndicale à l’origine du mouvement.

Cédrick Wakahugnème (CM) •

©Cédrick Wakahugnème

Désorganisation et crispations

« Stop », « Non au mépris », les banderoles sont claires.Une cinquantaine d’agents sont mobilisés devant le commissariat central ce lundi. C’est une première mobilisation du genre dans l’histoire de la police nationale. Des policiers en civil dans leur grande majorité ; il faut dire que leur profession a interdiction d’exercer le droit de grève.Une mobilisation à l’appel d’une intersyndicale pour signifier un véritable malaise. Les policiers dénoncent un « management partisan » et pointent du doigt particulièrement la nouvelle direction de la police nationale, la DTPN. Cette nouvelle direction a vu le jour depuis janvier dernier et regroupe tous les services.Selon les manifestants, ce management provoque une totale désorganisation et d’énormes crispations au sein des services.Pour l’heure, pas de rencontre prévue avec la direction.