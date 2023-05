Une enquête ouverte après la découverte d'un corps près d'une voiture en feu à N'Dé.

Dans la nuit du 6 au 7 mai, les gendarmes de Païta ont découvert un corps sans vie non loin d'une voiture en feu à l'entrée de la tribu de N'Dé. Une enquête a été ouverte par le parquet.

Charlotte Mestre •

A première vue, tout laisse penser à une nouvel accident de la route tragique. L'enquête devra toutefois déterminer précisément les circonstances encore floues de cette découverte macabre.

Il est environ 01h20 ce dimanche 7 mai quand les hommes de la gendarmerie de Païta arrivent à l'entrée de la tribu de N'Dé, sur la route du littoral. Ils y trouvent un véhicule en feu, dans le fossé après une probable perte de contrôle. En inspectant les alentours, ils découvrent toujours dans le fossé, à une trentaine de mètres de la voiture, le corps d'un homme de 18 ans, originaire de la tribu. Inconscient lors de l'arrivée des gendarmes, il est déclaré mort quelques instants plus tard.

Une alcoolémie de 0,68 mg

Vers 05 heures du matin, un homme âgé de 27 ans, résidant lui aussi à N’Dé, se présente à la gendarmerie, assurant qu'il conduisait la voiture en question. Après dépistage, il présente un taux d'alcoolémie de 0,68 mg dans l’air expiré. Il est depuis en garde à vue et toujours entendu par les gendarmes.

Parallèlement, le parquet a ouvert une enquête pour homicide involontaire par conducteur, aggravé par l'état alcoolique et destruction volontaire par incendie. Cela impliquerait que le conducteur a mis le feu à la voiture et non qu'elle s'est enflammée spontannément après un choc.

Par ailleurs, une autopsie de la victime a été demandée.