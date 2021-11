Une mortalité toujours nettement supérieure à la moyenne en octobre

L’Isee a dévoilé ce 16 novembre le bilan de la mortalité au mois d’octobre. Il est presque le double de celui d’un mois d’octobre habituel, hors Covid. Et les chiffres du mois de septembre ont été revus à la hausse.

Caroline Moureaux •

Deux fois plus de morts cette année en octobre par rapport aux autres années, c’est le douloureux chiffre fourni ce 16 novembre par l’Institut de la statistique et des études économiques. L’Isee est aussi revenu sur les chiffres du mois de septembre qui se sont avérés plus importants qu’initialement annoncés.

+144 % en septembre

Le mois dernier, l’Isee avait annoncé une hausse de +81 % des décès en septembre, par rapport à un mois de septembre classique, hors épidémie de Covid-19. Finalement, les chiffres ont été revus à la hausse, les familles déclarant plus tard que d’habitude les morts de leurs proches, notamment à cause des mesures de confinement.

Ainsi, de 228 décès en septembre annoncés le 8 octobre, le total a finalement atteint 310 morts pour ce mois là, après les enregistrements différés. Soit 144 % de plus qu’en temps normal.

Evolution du nombre de décès en septembre et octobre sur 20 ans • ©Isee

250 morts en octobre

250 personnes ont perdu la vie en Nouvelle-Calédonie le mois dernier, toutes causes confondues, soit une hausse de 98 % par rapport à un mois d’octobre normal. Un chiffre qui là encore pourrait évoluer si certains décès sont enregistrés dans les semaines qui viennent.

Les 50-69 ans les plus touchés par la surmortalité

C’est dans la tranche d’âge des 50-69 ans que la hausse de la mortalité est la plus forte pour ce mois d’octobre, avec un nombre de décès multiplié par 2,4. Un chiffre en baisse toutefois par rapport à septembre.

La surmortalité des 40-49 ans qui avaient été les plus touchés en septembre avec une augmentation de 84% ralentit aussi, de même que pour les plus de 70 ans.

Et c’est en province Sud que la surmortalité est la plus marquée en octobre, +104 %, contre une hausse de 25 % en province des îles et de 22 % en province Nord.

Des chiffres à retrouver ci-dessous :