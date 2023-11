Une semaine pour mettre en valeur l'économie sociale et solidaire

Impulsée par l'Agence française de développement Nouvelle-Calédonie, la semaine de l'économie sociale et solidaire (ESS) vise à valoriser et faire connaître cette économie au grand public, à mobiliser ses acteurs et à les mettre en lumière.

Selon l'AFD, on a défini l'ESS comme "un mode d'entreprendre qui place l'homme, plutôt que le profit, au centre de son fonctionnement et qui regroupe l'ensemble des organisations dont les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale et environnementale." L'économie sociale et solidaire réunit différents types d'acteurs : coopératives, associations, mutuelles, fondations, entreprises privées, structures coutumières. Pour ses promoteurs, l'ESS "constitue un fort potentiel de création d'emplois, particulièrement résilients en cas de crise et un accélérateur d'innovations". En Nouvelle-Calédonie, les structures du secteur ESS sont nombreuses et ancrées dans les territoires.

Plus de treize mille entreprises concernées

Selon une étude commandée par l'AFD et la Banque des territoires, en Nouvelle-Calédonie :

13 882 entreprises répondent aux critères de l'ESS, soit 23 % des sociétés enregistrées au Ridet.

Cela représente 8 % du secteur privé

et 1,7 % du PiB de la Nouvelle-Calédonie.

94 % d'entre elles sont des associations.

334 comptent au moins un salarié.

69 % des salariés sont des femmes.

76 % des entreprises employeuses se situent en province Sud.

Cette étude a été réalisée en 2019 et présentée en 2021. Elle est à l'origine du lancement de la semaine calédonienne de l'économie sociale et solidaire.

Au programme

Entamée le 16 novembre, la semaine se poursuit jusqu'au vendredi 24 novembre. Puis se prolonge à Maré et Ouvéa en décembre.

MARDI 21 NOVEMBRE

Matinée de rencontre, organisée par l' Association pour le droit à l'initiative économique , de 9 heures à 11 heures, à l'agence Adie de Lifou, située à la tribu de Qanono à Wé, sur le thème : "Être bénévole à l'Adie".

, de 9 heures à 11 heures, à l'agence Adie de Lifou, située à la tribu de Qanono à Wé, sur le thème : "Être bénévole à l'Adie". Réunion d'information pour les associations, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie, de 11h30 à 14h30, à la CCI, immeuble Mangin à Nouméa.

Rendez-vous du Congrès, de 18 heures à 20 heures, conférence et débat avec le public, organisés par le Congrés de la Nouvelle-Calédonie, dans l'hémicycle du boulevard Vauban.

MERCREDI 22 NOVEMBRE

Journée de l'ESS à Lifou, organisée par la province des îles Loyauté et la commune, de 7h30 à 16h30, à la mairie, puis au faré de la province. A 15h30, présentation des travaux de la proposition de loi de pays sur l'économie sociale et solidaire, et échange avec le public.

Café-débat, organisé par les bailleurs sociaux de Nouvelle-Calédonie, de 8h30 à 10h30, à la maison de quartier de Dumbéa-sur-mer.

Matinée de rencontre, organisée par l'Adie, de 9 heures à 11 heures, à l'agence de Canala.

Journée portes ouvertes au Groupement agricole des producteurs de la côte est (GAPCE), de 9 heures à 15 heures, à Poindimié.

Rencontre des initiatives sociales et solidaires, organisée par la French tech Nouvelle-Calédonie. Salle Red, centre commercial de la Baie-des-Citrons, à Nouméa, de 16 heures à 18 heures.

JEUDI 23 NOVEMBRE

Table ronde "Économie sociale et solidaire : vers un nouveau modèle ?" Rencontre à l'initiative de la Chambre de métiers et de l'artisanat, en partenariat avec l'université de la Nouvelle-Calédonie, de 8 heures à 11 heures, à la CMA, à Nouméa.

Réunion d'information pour les associations, de 13 heures à 16 heures, à l'antenne de la CCI, à Koné.

Ciné-débat Origin'talk autour du documentaire Douce France, de Geoffrey Couanon. Organisé par l'AFD, en partenariat avec Origine Talk-MK2 Dumbéa. De 18 heures à 21 heures, au MK2 Dumbéa (tarifs sur le site mk2dumbea.nc).

VENDREDI 24 NOVEMBRE

Webinaire "Engagez-vous dans l'ESS. Soyez bénévole à l'Adie". De 9 heures à 11 heures en cliquant sur ce lien, si vous souhaitez-vous engager dans le bénévolat.

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE

Journée de l'ESS à Maré, de 8 heures à 16h30, à Pénélo, dans le cadre de la fête de la Langouste. Organisée par la province des Loyauté et la commune.

JEUDI 7 DÉCEMBRE

Journée de l'ESS à Ouvéa, organisée par la province des Loyauté et la commune. De 8 heures à 15 heures, à Fjawe Wâkatr (district de Fayaoué).

Suivez aussi la semaine de l'économie sociale et solidaire dans les journaux et émissions de NC la 1ère. Ce lundi soir, le journal télévisé reçoit à 19h30 Omayra Naisseline et Naä Wateou pour évoquer la loi de pays en réflexion sur le sujet.