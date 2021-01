Vacances : les enfants découvrent la culture océanienne

Quarante jeunes de 3 à 15 ans profitent du centre de vacances et de loisirs au centre culturel Tjibaou depuis le 4 janvier. Le thème : la culture océanienne. L’ASEA, l'association de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence effectue un travail de médiation sociale.

Martine Nollet (avec L.C) •

L'envie d'apprendre

"Le matin, il y a un bus qui vient nous récupérer aux Manguiers, on se trouve des amis, c'est comme si on était à l'école mais c'est les vacances" racontent les enfants. Ils ont entre 3 et 15 ans, ils sont curieux avec cette envie d’apprendre et de partager. L’ASEA, l’association de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence existe depuis 1958 et œuvre en faveur des enfants de différents quartiers de Nouméa.

Le thème de cette année se décline sur l’apprentissage et la découverte des cultures océaniennes. 6 ateliers sont proposés : du tressage, de la confection de costume de danse, de tapas, de la gravure sur bambou, et la confection d’instruments de percussion et de la flûte.

©Farah Muliava

Nous avons souvent fait des gestes coutumiers, l'importance de faire revivre quelque chose. Ils sont en perte d'identité; il y a la vie urbaine devant nous mais la tradition est là. Deux mots : l'humilité et le respect. Ca fait sortir un peu les jeunes des quartiers. Célestine Gouetcha, directrice des centres de vacances et de loisirs

Trouver le temps de partager

©Martine Nollet

Ces jeunes ont appris à jouer de la flûte; ils découvrent un savoir-faire ancestral avec Ricardo Poiwi, l'intervenant en art plastique. "On raconte le conte d'abord, on fabrique les flûtes et ensuite on rajoute la danse, tout ce qu'il y a autour. Quand on parle du conte de la flûte, on parle de la famille. Dans les familles, lorsqu'on se comporte bien, on peut élever un enfant tranquillement" confie l'artiste.

Un spectacle vous attend jeudi 4 février à 18h au centre culturel Tjibaou avec dégustation de bougnas mélanésiens et wallisiens et avec la présentation des œuvres des enfants.