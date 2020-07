Vale NC, fonction publique : Solidarité NC pose ses inquiétudes et ses revendications

L’avenir de Vale NC, les dysfonctionnements au sein de la fonction publique… Solidarité NC a fait le point sur tous ces dossiers. Des dossiers épineux auxquels le syndicat, qui compte 700 adhérents aujourd’hui, souhaite être vigilant sur la suite à donner.

L’Avenir de Vale NC inquiète Solidarité NC. Le plan de reclassement suit son court, en plein rachat par l’Australien New Century. Sur les 1480 salariés, une bonne partie des employés, des cadres aux ouvriers, est concernée. La société calédonienne doit faire face notamment à des départs volontaires. Avec une forte représentativité dans le secteur maritime depuis les dernières élections, le syndicat s’interroge sur l’activité quelque peu au ralenti.« Par les rencontres avec la direction, il y avait un état des lieux sur le projet saprolites avec une première exportation au mois de juillet. A l’heure actuelle, pas de travaux, aucune exportation n’a été faite sur l’Australie » explique Otis Mao, secrétaire général adjoint de Solidarité NC en charge du secteur minier.Des inquiétudes qui se portent également sur le projet de réforme de la fonction publique. L’exécutif prévoit une réduction de 5% de la masse salariale et des économies de 800 millions de francs CFP. A l’heure de cette grande réflexion, le syndicat pointe du doigt les dysfonctionnements dans la fonction publique en particulier sur le recrutement.« On a cité le cas de recrutement de plusieurs directeurs des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie qui sont les interlocuteurs privilégiés des syndicats » indique Thierry Mayerau, secrétaire général de Solidarité NC. « Nous on tire la sonnette d’alarme parce que ce type de recrutement au favoritisme, il faut maintenant que ça s’arrête. Nous, on demande qu’il y ait ou une commission indépendante ou des commissions d’enquête ».Depuis cinq mois, Solidarité NC s’est désengagé de son partenariat avec FO. L’occasion pour le syndicat Calédonie de se démarquer entièrement et maintenir ses actions sur le terrain.