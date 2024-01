Enorme coupure de courant dans le Sud de la Calédonie

Une grande partie de la population calédonienne privée de courant, ce lundi matin. En cause, la foudre qui est tombée, peu après 6 heures, sur une ligne Enercal transportant l'électricité. Par effet domino, l'incident a entraîné une coupure générale dans les communes de la Grande terre situées au Sud de Boulouparis.

[MISE A JOUR AVEC POINT ENERCAL DE 11 HEURES]

"Vers 9h30, l’ensemble des communes [desservies par] EEC ont pu être rétablies", assurait la société Enercal dans le point de situation diffusé à 11 heures. Elle décomptait alors 2 680 foyers privés d’électricité :

à Dumbéa-sur-mer, 1 050 abonnés d'Apogoti et de la pointe à la Dorade ;

à Païta, 1630 abonnés à La Tamoa, à la tribu de Saint-Laurent et sur le littoral.

Et elle prévenait que, "après un retour du courant, des coupures courtes peuvent se produire en fonction des interventions avant un retour à la normale".

Pas de feux tricolores

Quoi qu'il en soit, cette matinée de lundi 8 janvier aura été profondément perturbée, dans le Sud de la Grande terre. Les feux tricolores qui ne fonctionnent pas, de gros établissements qui doivent basculer sur groupe électrogène, des travailleurs qui ne peuvent pas prendre leur emploi, l’accès à internet coupé… En Calédonie, la deuxième semaine de l’année a commencé par une énorme coupure de courant, notamment ressentie dans l'agglomération nouméenne. Exemple à cette intersection à feux tricolores de Nouméa qui dessert la Vallée-du-Tir, la Vallée-du-Génie et la Vallée-des-Colons (images de René Molé).

Pas de courant, pas de feux • ©NC la 1ère

Environ 80 000 abonnés ont été concernés, à Nouméa, à Dumbéa, au Mont-Dore, à Païta et jusqu'à La Ouenghi, à Boulouparis, mais aussi à Yaté.

"Effet en cascade"

Pour faire simple, la foudre est tombée peu après 6 heures sur la ligne 150 000 volts entre Ducos et Païta, qui transporte d'électricité à travers le pays. Chef du service distribution à la société Enercal, Maxime Carré décrivait la panne sur l'antenne radio de NC la 1ère, à 8 heures : "On a eu un effet en cascade, avec le déclenchement des trois fours de la SLN, avec une perte de la Centrale accostée temporaire et une perte de Yaté et de Prony dans la foulée."

Environ 80 000 abonnés

Les particuliers comme les entreprises se sont trouvés sans courant dans toutes les communes de la Grande terre au Sud de Boulouparis. Et elles l'étaient toujours à 8 heures. "Ça représente environ 80 000 contrats", précisait alors Maxime Carré. "Tout le reste du territoire est resté alimenté par la centrale de Népoui."

Selon le directeur de l’usine SLN à Doniambo, Gaëtan Merceron, pas d’impact sur les installations et la production de la société Le Nickel, tout devant rentrer dans l’ordre d’ici la fin de matinée.

Sujet à retrouver au journal de midi