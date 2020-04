Vers une rentrée scolaire échelonnée par province

Le retour à l'école « ne pourra se faire que de manière progressive » a annoncé Isabelle Champmoreau. Petits groupes, accompagnement des élèves, gestes barrières... Comment cela va-t-il se passer ?



Une rentrée avec des effectifs allégés

Reprise différée dans le Nord et dans les Iles

Les examens maintenus

Pas de stages en entreprises

Les classes préparatoires

Informations et contacts

Pas question de faire revenir tous les élèves en même temps. En concertation avec les provinces, les communes, les syndicats, les directeurs d’établissements et les associations de parents d’élèves, la rentrée sera « progressive et rassurante » selon quatre principes :: avec retour progressif aux apprentissages. « Le reste de l’année scolaire permettra de rattraper les deux semaines de fermeture des établissements ».: les services de restauration et de transport seront opérationnels. « Les récréations pourront être aménagées et le temps de restauration allongé ». Les sorties scolaires et les regroupements seront interdits.: un accueil adapté pour un retour serein des élèves.: « Tout sera mis en œuvre pour que les gestes barrières soient respectés ». Le lavage des mains et les contacts physiques seront facilités par un retour en effectif restreint. L’entretien des locaux se fera également selon des protocoles particuliers. A noter que le port du masque ne sera pas obligatoire pour les enseignants, le personnel ou les enfants. Cependant, des masques seront mis à disposition dans les établissements scolaires.Les crèches seront ouvertes à partir de lundi : les enfants seront accueillis selon un protocole sanitaire dans le respect des gestes barrières. Les transports scolaires, les internats, la restauration et les garderies dans le primaire seront également ouverts dès la semaine prochaine.En province Sud, en maternelle, en primaire et au lycée, dans le public ou dans le privé,(1 et 2) formés par les enseignants. Une répartition qui se fera par ordre alphabétique.► le premier groupe d’élèves sera accueilli du► le second groupe d’élèves sera, quant à lui, accueilli duLes parents d’élèves recevront un message du directeur de l’école pour leur préciser de quel groupe dépendra leur(s) enfant(s). Les élèves seront accueillis, dans l’école, selon les horaires et dans les conditions de garderie et de restauration habituels.A l’issue de ces quinze jours, à compter du 4 mai, les conditions d’organisation des écoles seront réévaluéesEn province Nord, les cloches des cours d’écoles ne sonneront pas la semaine prochaine. Un calendrier spécifique sera communiqué aux familles dans les prochains jours. En province des Iles, la rentrée est prévue le 27 avril. Mais, la continuité pédagogique sera assurée dans ces deux provinces.Les épreuves du brevet des collèges, du baccalauréat et du BTS seront maintenues en fin d'année, a indiqué Erick Roser, Vice-recteur, directeur général des enseignements.aucun stage ne sera programmé avant. « Les établissements se coordonneront pour une répartition équilibrée des périodes et des lieux de stage. Si besoin, il sera dérogé au nombre de semaines prévues dans les référentiels de formation et de certification ».Les stages desne seront pas obligatoires mais pourront être proposés aux élèves pour qui ils s’avèreraient utiles en vue de leur orientation ou de l’épreuve orale du brevet, par exemple.Les classes préparatoires aux grandes écoles ainsi que les sections de techniciens supérieurs reprendront selon l’emploi du temps normal, sauf les adaptations proposées par les équipes pédagogiques. Les conditions sanitaires seront respectées et priorité sera donnée aux gestes barrière : lavage des mains, absence de contact physique, etc.- site du vice-rectorat : www.ac-noumea.nc- site de la DENC : https://denc.gouv.nc/- sites des établissements et des écoles.- au niveau de leur établissement ou école ;- au numéro vert du vice-rectorat (collège, lycée) : 05 00 16 ;- au numéro vert de la DDEC : 05 23 24 ;- au numéro vert de l’ASEE/FELP : 05 05 20 ;- auprès des services de la province Sud : 20 49 05.