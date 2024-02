VIDEO. Caisse locale de retraites: la Fédé veut plus de fonctionnaires et moins de contractuels

Moins de contractuels et davantage de fonctionnaires dans les établissements publics : c'est la solution souhaitée par la Fédé, pour venir à bout du déficit structurel de la CLR, la caisse locale de retraites. Au cours d'une conférence de presse, le syndicat des retraités de la Fédé a rappelé son opposition au contenu de plusieurs projets de loi, proposés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Erik Dufour et Nicolas Fasquel avec Yvan Avril •

Le syndicat des retraités de la Fédé n'en démord pas. Aujourd'hui, on réduit les droits des retraités et on augmente les cotisations des employeurs. Mais le déficit de la caisse locale de retraites s'explique par le nombre trop important des contractuels, par rapport à celui des fonctionnaires. L'équilibre de la CLR est à trouver dans le ratio de deux actifs, pour un retraité. Mais, en l'état, les fonctionnaires ne sont pas assez nombreux.

Selon Joao d'Almeida, secrétaire général du syndicat des retraités de la Fédé, "lorsqu'un poste de fonctionnaire est créé, ou lorsqu’un fonctionnaire part à la retraite, on recrute des contractuels. Le contractuel cotise à la Cafat, pas à la CLR. On a donc un ratio qui se dégrade fortement." La Fédé demande au gouvernement d'interdire le recrutement de contractuels en CDI.

On n'a pas de perspectives d'amélioration, puisqu'on nous refuse une réforme essentielle, qui est celle d'interdire le recrutement de contractuels en CDI. Joao d'Almeida, secrétaire général du syndicat des retraités de la Fédé NC la 1ère

Les "mauvais payeurs" aggravent la situation

La Fédé dénonce aussi les "mauvais payeurs", parfois malgré eux, comme les hôpitaux, qui subissent les déboires financiers du Ruamm. Les élus devront se pencher, une nouvelle fois sur la question : si la situation n'évolue pas, la caisse locale des retraites se trouvera en cessation de paiements, en octobre 2024.