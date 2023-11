VIDEO. Découvrez le web-doc "Nicolas Brignone : un nouveau départ"

Pour cette troisième édition du concours du webdocumentaire organisé par NC La 1ère proposé aux étudiants de la licence pro CAN (Communication et Arts Numériques) de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, le 2ème prix du concours a été attribué au web-doc intitulé "Nicolas Brignone : un nouveau départ". Retrouvez également dans cet article le webdocumentaire qui a reçu le prix Technique " E-sport : au-delà des jeux !".

Lorsque Mei SOUYRIS-CHAINAS, Sinitia GOROHOUNA et Maxime MARIE-SAINTE se voient confier par leur professeure, Mme Vassard le projet de la réalisation d'un webdocumentaire, une ferme volonté s'installe chez ces trois jeunes étudiants de traiter un sujet peu commun, tel que le burlesque, la danse, le yoga prénatal ou encore le sport handicap. Les idées ne manquent pas. C'est ainsi qu'ils arrêtent leur choix sur le sport handicap. Ils contactent plusieurs sportifs professionnels et c'est Nicolas Brignone qui répondra le premier à leur appel.

2ème prix du concours du webdocumentaire NC La 1ère. • ©NC la 1ère

Pourquoi le choix de cette discipline sportive ?

Une envie de mettre en lumière une pratique sportive qui n'est, à leurs yeux, pas assez médiatisée. Plus que le parcours sportif de Nicolas, c'est son histoire et son rapport au sport. L'idée étant de déclencher chez le spectateur une émotion mais également de passer un message plein de détermination qui est : "quand on veut, on peut, et surtout, ne jamais baisser les bras". Avec l’esthétique de ce webdocumentaire, Meï, Sinitia et Maxime espèrent toucher un large public mais surtout les jeunes et les personnes en situation de handicap, en quête de motivation.

"E-sport : au-delà des jeux !"

Pour cette troisième édition du concours du webdocumentaire, le duo Clarisse Ductane et Nathan Sounou s'est également vu remettre le prix Technique du webdocumentaire NC La 1ère pour son web-doc intitulé "E-sport : au-delà des jeux !".

Clarisse Ductane, 21 ans, étudiante en Licence Professionnelle - Communication et Arts Numérique a toujours été une joueuse occasionnelle de jeux-vidéos.

Nathan Sounou, 22 ans, lui aussi en Licence Professionnelle - Communication et Arts Numérique a toujours eu envie de devenir streamer. Mêler passion et jeux-vidéos est un rêve pour lui.

3ème prix Technique du concours du webdocumentaire NC La 1ère. • ©NC la 1ère

"E-sport : au-delà des jeux !" webdocumentaire réalisé par Clarisse Ductane et Nathan Sounou de la Licence CAN de l'UNC.