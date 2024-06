VIDÉO. Élections législatives 2024 : paroles de jeunes électeurs avant le premier tour

La participation représente un enjeu majeur de ces législatives anticipées. Le 12 juin 2022, au premier tour, elle s'élevait à 24.5 %. Avec la crise que traverse la Nouvelle-Calédonie, est-ce que les jeunes électeurs seront plus nombreux que d'habitude à aller voter ? Certains ont répondu à cette question.

Dans le quartier de Tuband, à Nouméa, des jeunes filles en âge de voter discutent des législatives. Avec la nouvelle organisation des bureaux, elles s'échangent pour savoir où voter. "C'est mon devoir de citoyenne", lance l'une d'elles, qui se rendra aux urnes à l'Anse-Vata. "Et j'incite mon pays, toute la jeunesse de mon pays, à aller voter."

Direction le marché de Nouméa, où la population multiculturelle du pays se croise. Cette jeune cliente est électrice à Païta. "C'est compliqué en ce moment donc oui, j'irai voter pour cela. Ce sont nos voix qui comptent."

Montrer que la jeunesse est là "de manière pacifique"

"Je compte aller voter, faire entendre ma voix [dimanche]", renchérit une autre, inscrite au Mont-Dore. "Je pense que c'est important. Avec tout ce qu'il se passe actuellement, il faut que la jeunesse montre qu'elle est là, et qu'on décide nous aussi pour l'avenir du pays. De manière pacifique."

Plus loin, un jeune homme est arrivé de l'Hexagone quelques heures plus tôt. Pour lui, voter est un devoir. "Je ne sais pas encore pour qui, il faut que je me renseigne, mais on va y aller."

