VIDEO. En Calédonie, les prix de l'alimentaire sont 78 % plus cher

Une étude de l'Institut de la statistique et des études économiques atteste que la Nouvelle-Calédonie est le territoire le plus cher des Outre-mer. Tous secteurs confondus, les Calédoniens payent 31 % de plus sur les prix que les métropolitains. Notamment pour les produits alimentaires où l'écart est de 78 %.

Angela Palmiéri et Noémie Dutertre •

Un écart de 31 %, sur les prix à la consommation entre la Nouvelle-Calédonie et l'Hexagone. Et c'est au poste de l'alimentation que la différence est la plus grande : pas moins de 78 % en 2022, selon les chiffres de l'Institut de la statistique et des études économiques parus en septembre 2023.

Le chiffre aurait pu être encore plus élevé, si les grands distributeurs de Nouvelle-Calédonie appliquaient le réel taux d'inflation. "On avait déjà un écart de prix de 78 % avec la métropole. C'est pour ça que l'ensemble des distributeurs n'a pas appliqué les marges habituelles et ils ont eu tendance à rogner sur leur marge pour garder des prix acceptables", explique Olivier Fagnot, directeur de l'Isee. Cette enquête montre aussi que les prix de l'alimentation sont plus élevés en Nouvelle-Calédonie (78 %) qu'en Polynésie (46 %).

Le fromage et les confiseries quatre fois plus chers

Dans le détail, sucre, confiture, chocolat, produits glacés, lait, œufs, café, thé et cacao sont plus chers sur le territoire, comparé à la France métropolitaine. Mais les confiseries et les fromages remportent la palme, avec des prix quatre fois plus élevés ! "Un coût qui s'explique par un acheminement important, une taxation élevée ou une production locale qui peine à réaliser des économies d’échelle", commente l'Isee.

Si les écarts de prix s’expliquent avant tout sur les produits alimentaires, le deuxième poste le plus cher est le logement, avec 30 % d'écart, et les services d’hôtellerie-restauration (+77 %).

Pour l'hôtellerie et la restauration, l’écart était deux fois moins important en 2015, avec des prix 35 % supérieurs en Nouvelle-Calédonie. • ©Isee

Le carburant moins cher...

Seuls les transports et les "autres biens et services" sont près de 10 % moins coûteux qu’en France métropolitaine. Les transports représentent 18 % des dépenses de consommation des ménages calédoniens, contre 14 % en métropole. Le carburant et les frais de réparation et d’entretien sont aussi moins chers, de 30 % en moyenne.

...mais pas la restauration, l'alcool et les communications

Les prix des restaurants et des hôtels de la Nouvelle- Calédonie sont 77 % plus élevés que dans l’Hexagone : l es restaurants et cafés tirent l’écart vers le haut.

L’alcool et le tabac multiplient leur prix par deux. Un chiffre qui s'explique par le fait que le Caillou a alourdi les taxes.

Un écart de 77 % est aussi enregistré pour les communications (téléphonie, Internet et envois postaux). "Ce creusement peut s’expliquer par la concurrence vive à laquelle se livrent les opérateurs en France métropolitaine", commente l'institut.

Des écarts plus marqués dans les territoires du Pacifique

En 2022, les prix à la consommation avoisinent donc les 30 % d'écart en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, ce qui n'est pas le cas pour les autres territoires d'Outre-mer.

Le détail dans le graphique ci-dessous.

Une différence entre biens et services

Produits alimentaires, habillement, santé, transports... Le différentiel de prix entre les territoires est bien plus marqué pour les biens, que pour les services.

Le détail dans le graphique ci-dessous.