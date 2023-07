VIDÉO. Île des Pins : une association sensibilise les femmes au cancer du sein

Si l'information ne va pas aux femmes, l'association "La parole pour guérir" se déplace vers elles. La structure est allée à la rencontre des habitantes de l'île des Pins, sur le marché de Vao, pour parler du cancer du sein. Une façon de favoriser le dépistage précoce.

Karine Arroyo et Ismaël Waka-Ceou (Sophie Boltz) •

Le manque d’information sur le cancer du sein est criant. C’est tout l’enjeu pour cette association itinérante. "Ça correspond à un manque, constate le Dr Patrick Lucas, oncologue spécialisé dans le cancer du sein. Il y avait manifestement une lacune d’information et on a pensé que d’aller au plus près des populations était le meilleur moyen d’obtenir une chaîne d’infos et de transmettre tous les besoins qu’on pouvait avoir de communication."

Après avoir eu un exposé précis et complet sur cette maladie, parfois taboue, la plupart des femmes a retenu l’auto diagnostic. "Comme le docteur l’a expliqué tout à l’heure, face à un miroir, il faut lever les bras, raconte Simone Faiaga Vakié qui a participé à cette matinée d'information. Si on voit quelque chose d’anormal, on doit vite consulter".

Les femmes de 20 à 30 ans les plus touchées

Les cancers féminins ne sont pas au programme de l’éducation nationale, alors que la tranche de femmes de 20 à 30 ans est la plus concernée. "On parle plutôt du cancer du foie et de ce qui est en rapport avec la cigarette et l’alcool, indique Marie-Victoire Kanédjeu Vakié, une collégienne de 13 ans. On fait aussi des cours sur les rapports sexuels."

Parmi l’équipe itinérante, une ancienne patiente, Caroline Graille, se souvient de son combat en duo. "Je pense à une certaine Léonie qui a fait sa première chimiothérapie dans la même chambre que moi quand je faisais ma dernière, se souvient-elle. Ce n’est pas un hasard. Je suis allée voir cette dame qui était terrorisée comme je l’étais à l’époque moi-même. On a parlé. Elle a pleuré un petit peu parce que c’était lourd."

"Ayez confiance dans le protocole"

Et de poursuivre : "C’est pour toutes les Léonie et les autres que je me sens en capacité de dire : n’ayez pas peur, ayez confiance dans le protocole que vous suivez. Ayez confiance dans votre proche. Faites-le pour vous, pour vos enfants. C’est ce qui nous porte. Je pense que dans cette maladie, les femmes montrent une force immense pour se relever. "

Prochaine destination de l'association : toutes les communes qui en feront la demande ainsi que les coutumiers.