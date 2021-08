VIDEO. Immersion calédonienne : plongée aux côtés des bénévoles, ces hommes et femmes qui donnent de leur temps sans compter

Natacha Lassauce-Cognard, Laura Schintu et Marianne Canhemez •

Kelly Danieau fait partie des 80 bénévoles de la société de Saint Vincent-de-Paul. Depuis un an et demi, elle s’occupe de réceptionner, de laver et de ranger les vêtements offerts généreusement par les Calédoniens. Ces vêtements se retrouvent dans la vesti-boutique de la Vallée du tir. Dans les rayons, nous retrouvons une habituée ce 15 mars. Cette Calédonienne a vécu de nombreuses années aux Etats-Unis, elle en a conservé l’accent et les habitudes. "Je pense que c’est une bonne idée, les gens qui donnent de leur temps pour aider la communauté, pour donner des vêtements, redonner une seconde vie aux objets", lance-t-elle.

Un nombre exact de bénévoles difficiles à estimer

Quelques rues plus loin, nous nous rendons dans les locaux du Secours catholique. Cette association loi 1901 peut compter sur de nombreux retraités qui donnent de leur temps. C’est le cas d’Isabelle Le Roux, dans le rayon jouet, elle a pour mission d’aider un enfant dans le besoin. Parmi les autres bénévoles de cette association : des personnes à la recherche d’un emploi ou encore des Calédoniens atteints par la maladie venus se changer un peu les idées. Dans le pays, difficile de recenser le nombre exact de bénévoles. Mais le constat est clair: sans eux, rien ne serait possible. NC la 1ère s’est plongée pendant deux jours dans le quotidien de ces hommes et femmes qui donnent sans compter.