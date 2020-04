VIDEO. Le bonhomme maison pour occuper vos enfants

Myriam propose aujourd'hui de confectionner un bonhomme maison. Le principe ? Utiliser ce qu'il y a autour de vous et laisser l'imagination de vos enfants faire le reste.

Karine Boppdupont •

Tout d'abord, Myriam dessine les grandes lignes d'un bonhomme sur deux feuilles l'une pour son fils et l'autre pour elle.Deuxième phase : elle ramasse dans la nature (vous pouvez aussi chercher au fond de vos placards : boutons, paillettes, rubans, etc) des petits éléments qui pourraient représenter des yeux, un nez, des cheveux, une bouche.Troisièmement aider votre enfant à se concentrer sur son oeuvre d'art en faisant la vôtre à ses côtés.Vous rejoindrez de cette façon le programme desqui apprennent à dessiner des bonhommes, et développez l'imagination créatrice de votre petit bout.