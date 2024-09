VIDEO. Océane Trolue officiellement intronisée au palais de justice de Nouméa

La première femme juge kanak a été solennellement intronisée ce jeudi, deux mois après avoir prêté serment, lors d'une double cérémonie visant également à rendre hommage à son père, Fote Trolue.

C'est une forme de consécration professionnelle doublée de la reconnaissance de la communauté judiciaire. Océane Trolue avait prêté serment au mois de juillet. La magistrate est désormais officiellement entrée dans ses nouvelles fonctions, et elle devient la première femme juge kanak.

"Je suis contente d'en être arrivée là. Ce n'est pas un chemin facile, il faut bosser et j'en profite pour passer un message aux jeunes du pays. J'encourage tous les Calédoniens à s'orienter vers ce genre d'études et prendre ce chemin car le pays en a besoin", a estimé la principale concernée à l'issue de la cérémonie.

Hommage à Fote Trolue

La nouvelle magistrate a de qui tenir. Elle est la fille du premier juge kanak, Fote Trolue, qui a oeuvré au tribunal de première instance de Nouméa pendant trente ans. Lors de l'audience du jour, un vibrant hommage a été rendu à cet humaniste qui faisait l'unanimité et qui incarnait l'exemple à suivre, décédé en avril dernier.

"C'était quelqu'un de respecté et respectueux des autres. Un homme exceptionnel qui a ouvert la voie à une génération", a loué Corinne Leroux, directrice des services des greffes. Des chants pour honorer ce père et sa fille qui ont choisi la voie d'une justice respectueuse et humaine, faite de courage et d'impartialité. Océane Trolue va désormais tracer son propre chemin sur les pas de son père, homme de parole, de dialogue et de droit.