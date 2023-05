VIDEO. Plusieurs offres de reprise pour Les Nouvelles calédoniennes, décision début juin

Un autre chapitre va-t-il s'ouvrir, pour Les Nouvelles calédoniennes ? Le seul quotidien du Caillou a cessé de paraître, même en version numérique, depuis la mi-mars. La demande de placement en liquidation judiciaire déposée par le groupe Melchior a été acceptée. Et les éventuels repreneurs avaient jusqu'au 15 mai pour déposer une offre de reprise. Ce mardi matin, le tribunal mixte de commerce a procédé à leur examen.

Trois repreneurs potentiels apparaissent pour la reprise des titres. Des dossiers ont été déposés par :

Trois offres d'un montant différent, qui n’intègrent pas toutes la reprise des anciens salariés.

Notre offre repose sur la reprise du groupe totale, avec tous les sites internet attachés au groupe Melchior. Tous les sites que possédaient Les Nouvelles calédoniennes, et une reprise de l’information générale avec un quotidien numérique, dans un premier temps, comme auparavant, plus la création d’une application, et ensuite un hebdomadaire version papier. Dans un futur, peut-être un bihebdomadaire, avec une sortie le lundi et le jeudi.