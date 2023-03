Nouvelles calédoniennes : la justice confirme la mise en liquidation demandée par le groupe Melchior

Clap de fin pour le quotidien "Nouvelles calédoniennes", le journal d'annonces "Le Gratuit" et les imprimeries IRN. Le tribunal mixte du commerce a statué ce vendredi après-midi, après avoir reporté sa décision hier. La demande de mise en liquidation déposée par le groupe Melchior est acceptée.

Erik Dufour et Nicolas Fasquel, avec Françoise Tromeur •

Le rebondissement n'aura pas duré longtemps. Ce vendredi après-midi, le tribunal mixte de commerce a rendu sa décision concernant la demande de liquidation déposée par le groupe Melchior, qui concerne ses entités LNC, Le Gratuit et IRN. La justice confirme la démarche engagée par la direction et les actionnaires (images de Nicolas Fasquel).

L’absence de ceux-ci a été mal vécue. "On n’avait plus confiance dans cette direction, on n’avait plus confiance dans ces actionnaires et ils prouvent qu’on avait raison, aujourd’hui, ils ne sont même pas présents", a réagi Claire Gaveau, présidente de la Société des journalistes, au micro d'Erik Dufour et Nicolas Fasquel.

Les salariés étaient quelques dizaines à être venus, certains avec l'espoir d'une poursuite de l'activité. La veille, une alternative était en effet apparue. Le procureur de la République, jugeant cette décision précipitée, a demandé que soit privilégiée la tenue d’un plan de redressement. Mais c'est bien la liquidation qui va désormais être mise en œuvre, le mandataire judiciaire reprend le dossier. 120 salariés sont concernés.

Cela signe également la disparition de l'unique quotidien calédonien, dont le dernier numéro est paru en ligne ce jeudi 16 mars. Rappel dans ce reportage d'Erik Dufour et Nicolas Fasquel, aux IRN, au Gratuit et aux Nouvelles, diffusé le mercredi 15 mars :

Le Cése déplore une confirmation "brutale"

“La confirmation de la liquidation judiciaire prononcée ce jour par le tribunal du commerce est brutale pour l’ensemble des salariés du groupe en Nouvelle-Calédonie”, estime le Conseil économique social et environnemental par la voix de son président Jean-Louis d’Anglebermes. “Le Cése-NC, écrit-il dans un communiqué, a conscience des drames humains que cela implique et apporte son soutien à l’ensemble des salariés. Aujourd’hui, la Nouvelle-Calédonie n’a plus de quotidien de presse écrite généraliste, entraînant un vide pour le débat démocratique. Pouvons-nous nous satisfaire de cette situation ? Une réflexion doit être entreprise sur la révolution numérique et les adaptations inéluctables.”