VIDEO. Solidarité entre Calédoniens et Vanuatais : une pompe à eau solaire installée dans un village à Efate

Une initiative éco-citoyenne des habitants de la province Nord a été menée au sein d'une tribu vanuataise, à Forari. Un petit village situé à près d’une heure de route de Port-Vila. Là-bas, une pompe à eau solaire a été installée grâce à des Calédoniens.

Un reportage de Myriam Ponet, Steeven Gnipate et Gaël Detcheverry (édité par Noémie Dutertre) •

À l'occasion du Festival des arts mélanésiens, une délégation de la province Nord s'est rendue au Vanuatu. Celle-ci en a profité pour se rendre dans un village à une heure de Port-Vila, à Forari, là où une pompe à eau solaire a été inaugurée en 2017.

Là-bas, vit une centaine d'habitants qui n'ont pas l'eau courante, ni électricité. Cette partie de l'île d'Efate, à vocation agricole, n'a pourtant que très peu d'eau car les sources naturelles sont situées à plusieurs kilomètres du village. Cette situation a touché les habitants de la province Nord, il y a quelques années. De là, est né un collectif pour venir en aide à Forari, qui a permis l'installation d'une pompe à eau solaire pour répondre aux besoins des familles.

La représentants de la province Nord et les habitants de Forari. • ©Gaël Detcheverry / NC la 1ère

Louer des véhicules pour l'eau

"Avant, pour avoir l'eau pour la cuisine et les W.C, on était obligé d'aller à la rivière pour récupérer des seaux d'eau", atteste une habitante. " Ou alors il fallait louer des véhicules pour transporter de l'eau. Et là, depuis que le projet a été mis en place, ça nous facilite la vie. L'eau c'est la source de vie et sans eau c'est difficile de vivre. "

La pompe solaire, construite en plein cœur du village, a été inaugurée en 2017. Cette structure sert aussi au bétail. "Le projet a simplifié le quotidien de toute la communauté", continue le petit chef du village. "Surtout les mamans qui devaient faire plusieurs kilomètres pour recueillir l'eau, faire la vaisselle et en rapporter."

Cette infrastructure est entièrement financée par une société calédonienne de Ponérihouen. Pour Pierre Nimbayes, le gérant, ce sont " des actions qui touchent le cœur des gens (...) La Mélanasie c'est ça, c'est la solidarité ! "

La prochaine étape de ce projet sera de tirer des canalisations jusqu'aux maisons.