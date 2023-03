VIDÉOS. Journée internationale des droits des femmes : des Calédoniennes qui s'engagent au quotidien, témoignent

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Nouvelle-Calédonie la 1ère met en lumière, sur toutes ses antennes, des femmes remarquables, notamment à travers cette série de cinq portraits de "Femmes Engagées".

Aurélie Chevalier •

Dans leur quartier, leur tribu, leur village, pour les jeunes ou les moins jeunes, dans le sport ou le milieu associatif, ces femmes ont toutes le point commun de s'engager auprès des autres.

Michelle Lecourieux

La présidente de l'association Koueta Baie, œuvre au quotidien contre la solitude des seniors de la résidence du même nom. Pour elle "c'est important de partager tout ce qu'on peut donner" et "c'est un rêve d'enfance" de faire ce qu'elle fait chaque jour.

Femmes engagées - Michelle Lecourieux • ©MyCom pour NC La 1ère

Hnazine Eatene

En plus d'être conteuse et écrivaine, elle est la présidente de la Fédération des Femmes de Nengone qui lutte contre les violences faites aux femmes. Une lutte pour laquelle "les mamans de Maré sont en complémentarité les unes avec les autres" dit-elle.

Femmes engagées - Hnazine Eatene • ©MyCom pour NC La 1ère

Angèle Koteureu

Maman de deux enfants, elle est intervenante artistique culturelle et bénévole pour l'association "Action Solidaire" qui vient en aide aux plus démunis. Une manière pour elle de "faire (sa) part, aider (son) humanité".

Femmes engagées - Angèle Koteureu • ©MyCom pour NC La 1ère

Ghislaine Arlie

Heureuse grand-mère, elle est la bien connue présidente de l'association du marché de Farino. Digne héritière de la générosité de sa maman Mamie Fogliani, Ghislaine n'a de cesse "d'aller de l'avant" en restant positive et en cherchant "toujours à faire des choses pour les autres". Dans cet esprit, le message de celle qui pense que "tout le monde a sa petite pierre à apporter" est : "aidez-vous les uns les autres, avancez et soyez positifs".

Femmes engagées - Ghislaine Arlie • ©MyCom pour NC La 1ère

Isabelle Froud-Cornaille

La secrétaire du club ASPTT Va'a et présidente de la commission sportive de la ligue de canoë kayak et de va'a de la Nouvelle-Calédonie souhaite donner du bonheur à travers le sport et conseille à toutes les femmes calédoniennes : "faites du sport, vous allez pouvoir vous donner du plaisir et le partager".