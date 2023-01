Vigilance jaune, dépressions à l’horizon et une Niña en retrait à la fin de l'été

Les journées ensoleillées de cette semaine vont à nouveau céder la place à un week-end sous le signe de la pluie voire de la dépression tropicale. Météo France Nouvelle-Calédonie fait le point et déroule pour nous sa vision des prochaines semaines.

Françoise Tromeur •

Quel temps pour le week-end de la galette ? Nos enfants partiront-ils en camps de vacances lundi prochain, vu la dépression qui menace ? Quand est-ce qu'il va faire moins chaud ? Et La Niña, elle ne devait pas s'arrêter ? On fait le point sur la météo qui se profile !

Attention, orages

L'ensemble du pays sous le coup d'une vigilance jaune aux fortes pluies, depuis ce vendredi matin. Météo France NC évoque "un risque orageux en cours d'après-midi et la nuit prochaine, notamment sur l'extrême Sud et Maré, en liaison avec le minimum dépressionnaire qui circule sur les Loyauté, puis avec l'arrivée de nouveaux orages par le Nord-Ouest la nuit prochaine".

"Faible risque" de voir se former une dépression

Concernant la possibilité d'un phénomène cyclonique, le bulletin de ce vendredi midi évoque à nouveau "un faible risque de formation d'une dépression tropicale modérée sur la mer de Corail au cours des prochaines quarante-huit heures". Elle concernerait la Calédonie de dimanche à lundi. "Selon les prévisions actuelles, elle serait alors au stade de dépression tropicale faible voire modérée, entraînant un épisode de fortes pluies généralisé. L'incertitude est encore grande concernant son intensité et sa trajectoire, mais selon le scénario actuel, un vent fort de Nord-Ouest est probable."

Le week-end s’annonce pluvieux

Le chef prévisionniste Julien Ridao a détaillé le tableau attendu à Lizzie Carboni, ce vendredi matin. "Cette dépression ne génère pas de vent. [Samedi] matin, les conditions devraient être encore assez calmes sur une grande partie de la Grande terre. Pas de pluie quasiment, un peu sur l’extrême Nord, développe-t-il. En cours d’après-midi de samedi, des pluies vont arriver, vont avoir tendance à se généraliser. Il ne va pas faire très beau, petit à petit, sur la Calédonie à partir de samedi. Et le vent va gentiment se renforcer, mais sans plus."

Non pas un, mais deux phénomènes

Et voilà que se profile un second phénomène. "On va passer en flux de Nord-Ouest pour la journée de dimanche, en lien avec un nouveau minimum dépressionnaire, en train de se former actuellement en mer de Corail", décrit Julien Ridao. Le temps qu’il arrive, on devrait avoir un renforcement du vent, plutôt et surtout dimanche, de l’ordre de 25 à 30 nœuds [45 à 55 km / h] pour l’instant, en l’état de la prévision. Et des précipitations devraient continuer."

Retour au calme attendu ensuite

Une fois passé cet épisode de dépression, "le signal cyclonique s'affaiblit", observe Thomas Abinun, climatologue à Météo France NC, lui aussi questionné par Lizzie Carboni vendredi matin. "On devrait être plutôt tranquilles pour les quatre semaines qui vont suivre. En revanche, à partir de mi-février, on a un petit signal cyclonique qui revient."

Coup de frais momentané

Vous vous demandez à quoi va ressembler la suite de cet été ? "On devrait avoir un retour du beau temps pour environ une quinzaine de jours, analyse Thomas Abinun, avec un vent de Sud qui va nous ramener des températures un peu plus fraîches. Après ces quinze jours de temps plus clément, à nouveau, un signal de pluie se met en place, avec un axe dépressionnaire sur le Vanuatu pour la dernière semaine de janvier. Ça pourrait déborder sur le pays et provoquer un temps plus mitigé." Puis la rentrée s'annonce mouillée : "en février, on a à nouveau un signal de retour de dégradation du temps sur le pays."

On s'attend à avoir une première quinzaine de février un peu plus plus pluvieuse, et des températures qui vont redevenir assez élevées dès la dernière semaine de janvier. Thomas Abinun, Météo France NC

La Niña doit s'estomper à la fin de l'été

Quant à cette sacrée Niña qui aura fait la pluie (surtout) et le beau temps des mois durant, elle doit s'estomper dans les mois avenir. "La Niña devrait se retirer à la sortie de la saison chaude, aux alentours de mars-avril", résume Thomas Abinun. "Les modèles sont très optimistes puisqu’ils voient un retrait très rapide de la Nina au mois de mars. Ce qui est un petit peu surprenant, donc on va rester prudents. En tout cas, on s’attend à ce qu’en courant d’année, à la sortie de la saison chaude, La Niña se retire et qu’on retrouve des conditions plus conformes aux normales en Calédonie."