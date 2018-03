Vigilance "rouge fortes pluies" sur une grande partie du pays

Bourail

Bourail : Néméara inondée

© Dorothée Fouyé Sortie Nord de Bourail avant l'embranchement pour Houailou

Thio et Canala

Sur Thio les quelques internes encore présents ce matin ont été évacués en raison notamment des inondations sur les axes routiers.

Sur Canala plusieurs routes sont déjà impraticables. C'est le cas sur l'axe principal mais aussi sur des axes secondaires qui mènent aux tribus. Des éboulements se sont produits dans le col d'Amieu entre La Foa et Canala. Boakaine ou encore Mérénémé sont ce soir isolés. Sur Nakéty l'eau commence là aussi à monter par endroit. Conséquences, les activités sur les sites miniers ont dû être interrompues dès aujourd'hui.

Suite aux intempéries, la RT1 est coupée sur le secteur Nord à 5 kilomètres du village au lieu-dit la Cigogne. Les axes secondaires sont aussi coupés.La maire de la commune demande à ses administrés de limiter leurs déplacements et de ne pas faire stationner leurs véhicules entre le lieu-dit La Cigogne, et le village.Des centre d'hébergement d'urgence ont été mis en place par la commune pour les administrés qui en auraient besoin: au camp militaire de Nandaï pour le secteur Nord ; à la salle polyvalente pour le centre du village ; au foyer Néméara pour le col des Roussettes.Un arrêté d’évacuation pour la Roche Percée a également été pris par la mairie ; enfin, les transports scolaires sont annulés sur toute la commune pour la journée de demain, jeudi.Les fortes pluies ont conduit les autorités à décider la fermeture des établissements scolaires. Par précaution les élèves, demi -pensionnaires et internes, ont été renvoyés chez eux.Ces intempéries touchent aussi d'autres communes. A Pouébo la mairie annonce qu'il n'y aura pas de ramassage scolaire demain ni de cantine et ce jusqu'à nouvel ordre.