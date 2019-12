La ville de Nouméa lance une campagne d’enlèvement des véhicules abandonnés

Lizzie Carboni •

400 véhicules hors d’usage et abandonnés sur le domaine public seraient concernés par cette campagne, qui permet de lutter contre la pollution environnementale et la salubrité publique. Une grande partie de ces véhicules se trouvent en effet sur les voies ouvertes à la circulation. Depuis le 2 décembre et jusqu’au 16 décembre inclus, les administrés sont invités à consulter la liste des véhicules concernés. Cette dernière est affichée à l’hôtel de ville de Nouméa, dans les maisons municipales de quartier ainsi qu'à la DITTT. Les propriétaires ont un délai de quinze jours pour se manifester auprès de la mairie, avant enlèvement et destruction définitive de leur véhicule.Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la police municipale au 25.23.23 ou écrire à mairie@ville-noumea.nc