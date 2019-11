Le viol de la séptuagenaire de Koutio jugé à huis clos

Alors que le procès pour le viol d’une septuagenaire en 2018 à Koutio s’est ouvert ce mardi, la partie civile a réclamé que l’affaire soit jugée à huis clos. Une requête vivement critiquée par le ministère public, qui a engendré de vifs échanges entre les deux parties.

Coralie Cochin (A.M) •