Violences en Nouvelle-Calédonie : des troubles durant la nuit, notamment à Païta, et encore aujourd'hui

La septième semaine depuis le début des violences en Nouvelle-Calédonie n’est pas de tout repos. Cette nuit de mardi à mercredi a notamment été ponctuée par des heurts au village de Païta, poussant la ville à maintenir ses écoles fermées. La maison d'un élu a subi un incendie à La Tamoa.

Incendie d'habitation dans le Nord de Païta, au sein d'un lotissement de La Tamoa, ce mercredi. Selon nos informations, la maison de Victor Tutugoro, président de l'Union progressiste en Mélanésie et troisième vice-président de la province Nord, a brûlé alors qu'elle était vide d'occupant.

Plus tôt, la nuit de mardi à mercredi a encore été troublée par les exactions qui ont connu un regain depuis le transfert des militants de la CCAT dans l’Hexagone. En particulier à Païta, où des heurts se sont longuement succédé entre militants et gendarmes, dans le centre du village. Les locaux de la police municipale ont subi de nouvelles dégradations, de même que des commerces. En fin de matinée, forces de l’ordre, pompiers et entreprises privées déblayaient la chaussée. Une triste répétition : la nuit précédente, à Gadji, l'école Jean-Baptiste-Gustin était incendiée, entre autres dommages recensés dans la quatrième ville du pays.

Fermeture des établissements scolaires

Dans un tel contexte, la mairie a décidé de garder fermées toutes les écoles primaires et maternelles de la commune jusqu’à nouvel ordre. "En raison des récentes dégradations observées dans la ville et des difficultés de circulation engendrées, la sécurité de nos élèves et de notre personnel reste notre priorité absolue", explique la municipalité. Fermés également jusqu’à nouvel ordre, les deux collèges publics, Gabriel-Païta et Louise-Michel. Et l’ensemble des établissements de la DDEC, comme l’enseignement catholique, qui a passé le même message sur Facebook.

À Plum, l'annexe de mairie dégradée

Des problèmes recensés également au Mont-Dore. À Plum, la mairie annexe a été dégradée, avec des portes cassées et des vitres brisées. Selon nos informations, plusieurs personnes ont tenté d’y mettre le feu, mais les forces de l’ordre sont intervenues rapidement. L’annexe est fermée ce mercredi. À Dumbéa, détonations et affrontements à signaler dans un secteur où cela est récurrent, à savoir du côté du lotissement les Palmiers, à Koutio. Et à Koné, confrontation durant la nuit entre militants et force de l’ordre, au niveau de l’hôtel de province.